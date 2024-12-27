BİM’e duvar tipi ısıtıcı geldi; BİM 1 Ocak indirim kataloğu süper

1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak bu kampanya, evleri daha konforlu hale getirmek için pratik çözümler sunuyor. BİM, her yıl olduğu gibi, evde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Yeni yılın ilk indirim kataloğunda öne çıkan ürünlerden biri, 2.375 TL fiyatıyla evlere rahatlık getirecek olan Kumtel duvar tipi ısıtıcı. Elektrikli ısıtıcılar ve buharlı ütüler gibi mutfak ve ev hayatını kolaylaştıran pratik ürünler de kampanyada yer alıyor.

BİM’in 1 Ocak indirim kataloğunda ayrıca, taşınabilir güç istasyonu da dikkat çeken ürünlerden biri. Elektrik kesintilerinin yaygın olduğu bölgelerde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan bu cihaz, kamp tatillerinde veya doğada vakit geçirenler için de vazgeçilmez bir seçenek haline geliyor.

Kaynak ve Daha Fazla Bilgi İçin: [BİM 1 Ocak 2025 İndirim Kataloğu - BİM Resmi Web Sitesi]