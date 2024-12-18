GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

BİM’e 5 yıl garantili kablosuz süpürge geliyor; 20 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu

BİM, 20 Aralık 2024 itibarıyla satışa sunacağı yeni aktüel ürün kataloğunu açıkladı. Yılbaşı hazırlıkları için geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine, oyuncaklardan dekorasyon malzemelerine kadar birçok farklı ürünle dikkat çekiyor.

BİM’e 5 yıl garantili kablosuz süpürge geliyor; 20 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu

Bu kataloğun öne çıkan ürünleri arasında, özellikle mutfak havlusu, pijama takımları, çocuk giyimi, çeşitli ev dekorasyon ürünleri ve elektronik aletler bulunuyor.

BİM, bu hafta itibarıyla satışa sunacağı ürünler arasında Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi (1.299 TL), Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge (4.299 TL), Dijitsu 32" HD Ready TV (4.375 TL) gibi popüler elektronik cihazlar yer alıyor. Ayrıca, Senna 55" Ultra HD Google TV (12.995 TL) gibi büyük ekran TV seçenekleri de bulunuyor.

Bunun dışında, mutfak ve ev dekorasyonuna yönelik ürünler de dikkat çekiyor. LAV marka cam bardaklar, saklama kapları, dekoratif ürünler ve mutfak gereçleri uygun fiyatlarla raflarda yer alacak. Örneğin, LAV Tokyo Su Bardağı Seti (3’lü, 79 TL) ve Benante Emaye Çaydanlık (599 TL) gibi kaliteli mutfak ürünleri, BİM müşterileriyle buluşacak.

BİM’in 20 Aralık’tan itibaren satışa sunacağı tekstil ürünleri de oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Kadın ve erkek pijama takımları, nakışlı havlular, mutfak önlükleri ve çocuk montları gibi ürünler, şık ve kullanışlı seçenekler sunuyor. Ayrıca, BİM, 2024 yılının sonuna yaklaşırken yılbaşı dekorasyon ürünlerine de yer vermiş. Dekoratif ışıklı evler, kar küreleri ve metalik balonlar gibi ürünler, yeni yıl atmosferi yaratmaya yardımcı olacak.

Kaynak ve Detaylı Bilgi: 20 Aralık BİM Aktüel Katalog

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam.. Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam..
Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor! Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor!
Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!
Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor
Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz
Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı
SON HABERLER
Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın! Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!
Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor
474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba! 474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba!
AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar
SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL
Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı
Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini... Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini...
Çocuğu olan ailere müjde! 66 Bin 104 Lira Yardım yapılıyor Çocuğu olan ailere müjde! 66 Bin 104 Lira Yardım yapılıyor