BİM’e 5 yıl garantili kablosuz süpürge geliyor; 20 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu

Bu kataloğun öne çıkan ürünleri arasında, özellikle mutfak havlusu, pijama takımları, çocuk giyimi, çeşitli ev dekorasyon ürünleri ve elektronik aletler bulunuyor.

BİM, bu hafta itibarıyla satışa sunacağı ürünler arasında Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi (1.299 TL), Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge (4.299 TL), Dijitsu 32" HD Ready TV (4.375 TL) gibi popüler elektronik cihazlar yer alıyor. Ayrıca, Senna 55" Ultra HD Google TV (12.995 TL) gibi büyük ekran TV seçenekleri de bulunuyor.

Bunun dışında, mutfak ve ev dekorasyonuna yönelik ürünler de dikkat çekiyor. LAV marka cam bardaklar, saklama kapları, dekoratif ürünler ve mutfak gereçleri uygun fiyatlarla raflarda yer alacak. Örneğin, LAV Tokyo Su Bardağı Seti (3’lü, 79 TL) ve Benante Emaye Çaydanlık (599 TL) gibi kaliteli mutfak ürünleri, BİM müşterileriyle buluşacak.

BİM’in 20 Aralık’tan itibaren satışa sunacağı tekstil ürünleri de oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Kadın ve erkek pijama takımları, nakışlı havlular, mutfak önlükleri ve çocuk montları gibi ürünler, şık ve kullanışlı seçenekler sunuyor. Ayrıca, BİM, 2024 yılının sonuna yaklaşırken yılbaşı dekorasyon ürünlerine de yer vermiş. Dekoratif ışıklı evler, kar küreleri ve metalik balonlar gibi ürünler, yeni yıl atmosferi yaratmaya yardımcı olacak.

Kaynak ve Detaylı Bilgi: 20 Aralık BİM Aktüel Katalog