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BİM'den yoğurt, zeytin ve süt alanlara flaş duyuru

Ekonomik zamlara rağmen bütçesini dengelemek isteyen vatandaşlar, BİM’in aktüel indirimlerine yönelirken; özellikle süt, yoğurt ve zeytin ürünlerinde cazip fırsatlar dikkat çekiyor.

BİM'den yoğurt, zeytin ve süt alanlara flaş duyuru

Nisan 2025 kataloğunda yer alan bu ürünler, hem kalite hem de uygun fiyatlarıyla alışveriş severlerin beğenisini kazanıyor.

Yoğurtta Öne Çıkan Ürün

BİM’in güncel aktüel broşüründe, İÇİM Az Yağlı Yoğurt 3 KG ürünü 08–14 Nisan 2025 tarihleri arasında 95,00 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor. Geniş ailelerin tercih ettiği bu ürün, düşük yağ oranı ve besin değerleriyle hem sağlıklı hem de ekonomik bir seçenek sunuyor.

Zeytinde Fırsat

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi zeytinde, BİM’in öne çıkan ürünü ZEYTİNO Siyah Zeytin 1000 G olarak belirlendi. 01–07 Nisan 2025 dönemi için 119,00 TL fiyatla sunulan bu ürün, kaliteli zeytin arayanların bütçesine dost bir tercih olarak öne çıkıyor.

Sütte Cazip Fiyat

Süt kategorisinde ise, İÇİM %0,5 Yağlı Süt 1 L ürünü 08–14 Nisan 2025 tarihleri arasında 24,50 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Bu fiyat, günlük taze süt ihtiyacını ekonomik şekilde karşılamak isteyenler için ideal bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Kaynağa dayalı güncel fiyatlar, BİM’in resmi aktüel broşürlerinden alınmıştır.

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