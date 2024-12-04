BİM'den süt yoğurt peynir alanlar dikkat! Açıklama yapıldı

Özellikle süt ve süt ürünlerinde görülen fiyat artışları, son dönemde tüketicilerin bütçesini zorlayan ana kalemlerden biri olmuştu. Yoğurt, süt, peynir gibi temel gıda ürünlerinde özel indirimler sunan BİM, bu alanda bir nebze de olsa rahatlama sağlamayı hedefliyor. 10 Aralık tarihinden itibaren geçerli kampanyada öne çıkan ürünler arasında:

Lor Peyniri Aknaz 1000 g: 49,50 TL

Az Yağlı Beyaz Peynir Aknaz 1000 g: 99,50 TL

Tam Yağlı Tava Peyniri Peysan 600 g: 79,50 TL

Labne İçim 3x180 g: 89,50 TL

Az Yağlı Yoğurt Dost 3 kg: 82,50 TL

Kakaolu Proteinli Süt Sek 330 ml: 34,50 TL

%20 Yağlı Bitkisel Krema Dost 200 ml: 14,50 TL

Ballı Kaymak Kerem 200 g: 49,50 TL

Salep Dost 1 L: 49,50 TL

Süt Çeşitleri Aynes Kiddy 180 ml (Çikolatalı): 6,90 TL

Kefir İçim 250 ml: 19,50 TL





Kaynak: BİM

Derleyen: Gazeteoku