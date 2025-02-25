BİM'den müşterileri coşturacak indirim; Zeytinyağı 157,50 TL, ton balığı 72,50 TL

25 Şubat 2025 Salı günü, Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan BİM, aktüel ürünler listesini açıkladı. Her hafta tüketicilere sunduğu çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM, bu hafta da birçok gıda ve temel ihtiyaç maddesini uygun fiyatlarla raflarına yerleştiriyor.

İşte 25 Şubat 2025 Aktüel Ürünleri:

Bizebi Baldı Pirinç (2,5 kg): 134,50 TL

Bizebi Kuru Fasulye (1 kg): 49,75 TL

Bizebi Yaprak Kırmızı Mercimek (1 kg): 36,50 TL

Bizebi Nohut (1 kg): 39,75 TL

Lezzet-i Efsane Pirinç (2,5 kg): 145 TL

Dardanel Ton Balığı (2x150 g): 72,50 TL

Duru Haşlanmış Börülce (400 g): 19,50 TL

İpekköy Biber Domates Salçası (1600 g): 94,50 TL

Tukaş Kornişon Turşu (1650 g): 59,50 TL

Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin (1000 g): 139 TL

Verde Riviera Zeytinyağı (1 L): 157,50 TL

Verde Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L): 167,50 TL

Çotanak Ayçiçek Yağı (5 L): 297,50 TL

Safya Ayçiçek Yağı (5 L): 297,50 TL

Binboğa Kooperatif Balı (1000 g): 199 TL

Seğmen Reçel (380 g): 44,50 TL

Tukaş Mayonez (840 g): 42,75 TL

Tukaş Ketçap (1000 g): 39,75 TL

Tukaş Sos Çeşitleri: 26,50 TL

Tat Acılı Mayonez (215 g): 29,75 TL

Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği (2x700 g): 129,50 TL

Yeni Kavaklıdere Salata & Çiğ Köfte Sosu: 19,75 TL

Dr. Oetker Profiterol: 64,75 TL

Dr. Oetker Krem Şanti + Pudra Şekeri: 72,50 TL

Duru Çiya Tohumu (10x8 g): 17,50 TL

Duru Keten Tohumu (10x8 g): 14,50 TL

Dr. Oetker 2’li Puding: 44,75 TL

Dr. Oetker 2’li Çikolatalı Sos: 44,75 TL

Dr. Oetker Pasta Kreması: 38,50 TL

Dr. Oetker Kakao: 29,50 TL

Dr. Oetker Instant Maya: 24,50 TL

Knorr Tavuk Çeşni Çeşitleri: 25 TL

Green Life Hindistan Cevizi: 22,50 TL

Bu ürünler, hem ekonomik fiyatları hem de çeşitli seçenekleri ile market alışverişinde önemli birer alternatif sunuyor. BİM’in uygun fiyatları, tüketicilerin bütçelerine dost çözümler sunarak ailelerin sofralarını zenginleştiriyor.

Kaynak: https://www.bim.com.tr/categories/100/aktuel-urunler.aspx