BİM'den kahve tiryakilerine müjde! 459 TL ve 699 TL''ye kahve makinesi satılıyor, görenler çifter çifter alıyor. - 10 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri bu sabah başladı. Ekonomik ve ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşların tercihi olan BİM market yeni kampanyasında yüzlerce ürünü indirimli fiyatları ile sizlere sunuyor. BİM'de bu cuma Yok yok. Ucuz kahve makinesi bile BİM Marketin kataloğunda sizi bekliyor. Yine Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünlerde BİM 10 Şubat kataloğu ile size ulaşıyor. BİM 10 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi haberimizde…

Bu sabah BİM'de büyük indirim kampanyası başladı. Özellikle kahve tutkunlarına özel kahve makinesi geliyor. BİM'de bu markanın kahve makinesi sadece 459 TL'ye satılıyor. Geniş ürün yelpazesi ile tüketicilerin karşısına çıkan ünlü marketler zincirinin kampanyasında yine yüzlerce ürün var. 10 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimli ürünlerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 ŞUBAT BİM KATALOĞU DEV İNDİRİM BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük ve en hesaplı Market zincirlerinden olan BİM'de 10 Şubat aktüel ürünler indirimleri bu sabah başladı. Bu kampanyaya Sevgililer Günü'ne özel ürünleri de ekleyen ünlü marketler zincirinde çok sayıda ürün dev indirime girdi. BİM 10 Şubat 2023 aktüel ürünler indirim listesi şöyle:

Fakir Closey Filtre Kahve Makinesi 459 TL

Relax Termos Bardak Çeşitleri 139 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 229 TL

Schwartz Dönen Başlıklı Diş Fırçası 129 TL

3 farklı renk seçenekli Gün Batımı Dekoratif Lamba 129 TL

Polosmart Smartlife Pssw1 Akıllı Saat 159 TL

Kulaklık Çeşitleri 79 TL

Konuşan Defne Bebek 199 TL

Meyveli Gitar 44,50 TL

Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 39,50 TL

Piccolo Mondi Parmak Kukla 5’li 44,50 TL

Peluş Hayvancık Oyun Arkadaşım 39,50 TL

Pilsan Saklama Kutulu Blok Oyuncaklar 129 TL

Karma Oyuncaklar 35 TL

Kardan Adam Balon Seti 27,50 TL

Oyuncak Gurme Yemek Seti 59 TL

LC Sevimli Oyuncak Lokomotif 79 TL

Garaj Yol Seti 99 TL

Çıkartmalı Boya ve Eğlem Kitapları 17,50 TL

Mesaj Veren Masallar 6,50 TL

Piccolo Mondi Ahşap Bul-Tak Puzzle 32,50 TL

BİM 10 ŞUBAT 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

BİM Aktüel 10 Şubat kataloğu ile Sevgililer Günü'ne özel indirimler oyuncak çeşitleri ev tekstil ürünleri ve giyim ürünleri de sizlerle buluşacak. Bu cuma BİM'de sizlere sunulan ürünlerin devamı şöyle:

Karnıyarık Tenceresi 179,00 TL

Desenli Soft Battaniye Çift Kişilik 279,00 TL

Çemberli Badya 13,50 TL

Mısır Patlatma Tavası 29,50 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 19,50 TL

Peçetelik 17,50 TL

Saplı Faraşlı Fırça 32,50 TL

Tablet Mob Temizlik Seti 99 TL

Kepçe- Kaşık Altlığı 9,50 TL

Benante Standlı Kalpli Kupa Seti 4’lü 189 TL

Poly Yastık Kılıfı 2’li 45 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 269 TL

Molinella Çift Kişilik Lastkli Çarşaf 99 TL

Minder Üstünde Uyuyan Kedi 99 TL

Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 189 TL

Erkek Kışlık Oduncu Gömlek 135 TL

Casilli Kalpli Pijama Takımı 199 TL

Flamlı Eşarp 29,50 TL

Kadın Nakışlı Pelüş Terlik 39,50 TL

Letoon Erkek Kışlık Ayakkabı 219 TL

Paşabahçe Kalp Desenli Tabaklı Kahve Kupası 59,50 TL

Paşabahçe Kalp Desenli Ayaklı 2’li Meşrubat Bardağı 65 TL

Paşabahçe Kalp Desenli Kapaklı Sürahi 57,50 TL

Paşabahçe Kalp Desenli 8 Parça Çay Seti 109 TL

Paşabahçe 3’lü Kalp Desenli Su Bardağı 49 TL

Paşabahçe 4’lü Kırmızı Pasta Tabağı 109 TL

Naturalove Bambu Sunum Tabağı 67,50 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 699,00 TL