BİM'den Kaçırılmayacak Fırsatlar! 3 Eylül BİM İndirim Kataloğunda Yok Yok

BİM 3 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu ile yine ekonomik alışveriş fırsatı tüketicileri bekliyor. Eylül ayının ilk indirimi kampanyasını yayınlayan BİM market, yepyeni kataloğunda birçok ürüne yer verdi. Hem geniş ürün yelpazesi hem de ekonomik fiyatları ile dikkat çeken ünlü marketler zincirinde Bu hafta gelecek ürünler belli oldu. İşte yeni BİM indirim listesi…

BİM 3 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

3 Eylül BİM kataloğu ile yine kaçırılmayacak fırsatlar geliyor. Yeni kataloğunu da erkenden duyuran ünlü Marketler Zinciri Herkesin beklediği karavan satışının sonunda gerçekleştiriyor. BİM'e bu hafta 4 metre çekme karavan gelecek. BİM'de satışa çıkacak karavanın fiyatı ise 279 bin TL oldu. Bu ürüne ek olarak BİM'in indirimli ürünler listesinde yer alan diğer fırsatlar şöyle:

Trambolin 2975 TL

Elektrikli çocuk Scooter 5975 TL

Led yüz maskesi 1975 TL

Isıtmalı masaj cihazı 799 TL

Yüz germe masaj cihazı 999 TL

Renkli sporcu büstiyer 79,50 TL

Fermuar detaylı sütyen 194 TL

Bato külot kadın 159,50 TL

Ribana ip askılı atlet 95 TL

Ribana atlet erkek 105 TL

Erkek çocuk atlet 79 TL

Kız çocuk atlet 79 TL

Külotlu çorap Penti 54,50 TL

Penti pantolon çorabı ikili 37,50 TL

Kadını soket çorap üçlü 53,50 TL

Çocuk gün yazılı soket çorap 109,50 TL

Silip kadın külot 54,50 TL

Parfüm 89 TL

Katlanabilir kutulu fırça seti 135 TL

Oda kokusu 89,50 TL

Mandal toka 35 TL

Makyaj çantası Mini 79 TL

Taç ve üçlü Lastik toka seti 59,50 TL

Büyük mandal toka 48,50 TL

3 EYLÜL BİM AKTÜEL LİSTESİ

BİM Aktüel 3 Eylül 20024 kataloğu ile süt ve süt ürünleri, temel Gıda ürünleri, dondurulmuş ürünlerde indirimli olarak raflara gelecek. BİM’de 3 Eylül'den itibaren satışa çıkacak ürünler şu şekilde:

Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 29,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL

Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 189 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 32,50 TL

Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,90 TL

Alpro Bademli İçecek 1 Litre 79,50 TL

Eker Puding Çikolatalı 66 gr 11,50 TL

Danone Kefirhüp 70 gr 12,50 TL

Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,50 TL

Dost Ayran 2 Litre 43,50 TL

Torku Yarım Yağlı Süt 6x200 ml 44,50 TL

Torku Miniki Çilekli Süt 6x180 ml 44,50 TL

Torku Miniki Kakaolu Süt 6x180 ml 44,50 TL

İçim Probiyotik İçecek Çeşitleri 250 ml 19,50 TL

Belizi Kurabiye Hamuru 500 gr 79 TL

Akdo Dondurma Fıstık&Sade 680 ml 150 TL

Akdo Dondurma Sade 680 ml 87,50 TL

Bakpi-Banvit-Keskinoğlu Poşetli Bütün Piliç 1000 gr 69,90 TL

Ramiz Dana Köfte 500 gr 219 TL

Banvit Piliç Çıtır Burger 275 gr 32,50 TL

Banvit Piliç Nugget 1000 gr 89,50 TL

Namet Soslu Dana Döner 300 gr 109 TL

Danet Füme Dana Kaburga 70 gr 65 TL

Superfresh Çıtır Toplar 360 gr 55,50 TL

Superfresh Pizza Tost 200 gr 39,75 TL

Superfresh Milföy 1 Kg 68,50 TL