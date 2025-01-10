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BİM’de Ultra HD Google TV'ye indirim Geliyor! BİM 17 Ocak aktüel kataloğu!

BİM, 17 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

BİM’de Ultra HD Google TV'ye indirim Geliyor! BİM 17 Ocak aktüel kataloğu!

Yılın ilk ayı itibariyle düzenlediği indirim kampanyaları, birçok kategorideki ürünü cazip fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya kapsamında, ev eşyalarından teknolojik cihazlara, mutfak gereçlerinden bebek bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İndirimli fiyatlar, tüketiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, 17 Ocak'tan itibaren BİM mağazalarında hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM’in yeni fiyat listesi…

BİM 17 OCAK 2025 İNDİRİM LİSTESİ

BİM’in 17 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğunda yer alan bazı indirimli ürünler şu şekilde:

Dijitsu 55” Ultra HD Google TV – 17.575 TL

TCL 50” Full HD Android Smart TV – 7.995 TL

Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu – 6.990 TL

Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi – 2.290 TL

Kumtel Halı Temizleme Makinesi – 3.490 TL

Philips Süpürge – 5.795 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü – 5.225 TL

Philips Su Isıtıcı – 999 TL

Katlanır Bebek Küveti – 479 TL

Silikon Mama Önlüğü – 219 TL

Mama Kaşığı 2’li Takım – 89 TL

Silikon Diş Kaşıyıcı – 69 TL

Ev ve mutfak ürünleri kategorisinde de birçok fırsat sunuluyor:

Güral Porselen Yemek Takımı – 949 TL

Borcam Kek Kalıbı – 139 TL

Amber Borosilikat Sürahi – 349 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı – 59 TL

Basic Kâse – 229 TL

Kaynak: BİM 17 Ocak 2025 Aktüel Ürünler

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