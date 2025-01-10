BİM’de Ultra HD Google TV'ye indirim Geliyor! BİM 17 Ocak aktüel kataloğu!

Yılın ilk ayı itibariyle düzenlediği indirim kampanyaları, birçok kategorideki ürünü cazip fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya kapsamında, ev eşyalarından teknolojik cihazlara, mutfak gereçlerinden bebek bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İndirimli fiyatlar, tüketiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, 17 Ocak'tan itibaren BİM mağazalarında hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM’in yeni fiyat listesi…
BİM 17 OCAK 2025 İNDİRİM LİSTESİ
BİM’in 17 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğunda yer alan bazı indirimli ürünler şu şekilde:
Dijitsu 55” Ultra HD Google TV – 17.575 TL
TCL 50” Full HD Android Smart TV – 7.995 TL
Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu – 6.990 TL
Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi – 2.290 TL
Kumtel Halı Temizleme Makinesi – 3.490 TL
Philips Süpürge – 5.795 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü – 5.225 TL
Philips Su Isıtıcı – 999 TL
Katlanır Bebek Küveti – 479 TL
Silikon Mama Önlüğü – 219 TL
Mama Kaşığı 2’li Takım – 89 TL
Silikon Diş Kaşıyıcı – 69 TL
Ev ve mutfak ürünleri kategorisinde de birçok fırsat sunuluyor:
Güral Porselen Yemek Takımı – 949 TL
Borcam Kek Kalıbı – 139 TL
Amber Borosilikat Sürahi – 349 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı – 59 TL
Basic Kâse – 229 TL
Kaynak: BİM 17 Ocak 2025 Aktüel Ürünler