BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu

Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine sahip olan market zinciri, bu hafta da çeşitli gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde cazip fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor.

Bim 21 Ocak aktüel ürün kataloğu

Saban Kırmızı Mercimek (2,5 kg) – 93 TL

Saban Pilavlık Bulgur (2,5 kg) – 50 TL

Saban Nohut (2,5 kg) – 118 TL

Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin – 134,50 TL

Kent Boringer Karbonat (1 kg) – 47,50 TL

Kilikya Beyaz Sirke (5 Litre) – 79,50 TL

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç (5 kg) – 158 TL

Sunar Mısır Yağı (5 Litre) – 279 TL

Birma Margarin Paket (4x250 g) – 59,50 TL

Dardanel Mısırlı Ton Balığı – 39,50 TL

Atıştırmalık ve Çikolatalar

Alpia Sütlü Almanya Çikolatası (100 g) – 29,50 TL

Toblerone Sütlü Çikolata (100 g) – 55 TL

Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek (100 g) – 39 TL

Biscolata Pirinç Patlaklı Stix (34 g) – 21,50 TL

Milka Kakaolu Fındık Kreması (350 g) – 119 TL

New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye (160 g) – 55 TL

Ozmo Mini Yumurta (154 g) – 95 TL

Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri

Maskara – 99 TL

Pop Girls Çocuk Makyaj Seti – 279 TL

Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti – 135 TL

Naturalove Gözaltı Serumu – 99 TL

Privacy Deodorant (200 ml) – 75 TL

Temizlik Ürünleri

Blume Kağıt Havlu (16'lı) – 129 TL

Belinno Delux 3 Katlı Tuvalet Kağıdı (24'lü) – 135 TL

Komili Islak Havlu (3x60’lı) – 39,50 TL