BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu

Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine sahip olan market zinciri, bu hafta da çeşitli gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde cazip fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor.
Bim 21 Ocak aktüel ürün kataloğu
Saban Kırmızı Mercimek (2,5 kg) – 93 TL
Saban Pilavlık Bulgur (2,5 kg) – 50 TL
Saban Nohut (2,5 kg) – 118 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin – 134,50 TL
Kent Boringer Karbonat (1 kg) – 47,50 TL
Kilikya Beyaz Sirke (5 Litre) – 79,50 TL
Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç (5 kg) – 158 TL
Sunar Mısır Yağı (5 Litre) – 279 TL
Birma Margarin Paket (4x250 g) – 59,50 TL
Dardanel Mısırlı Ton Balığı – 39,50 TL
Atıştırmalık ve Çikolatalar
Alpia Sütlü Almanya Çikolatası (100 g) – 29,50 TL
Toblerone Sütlü Çikolata (100 g) – 55 TL
Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek (100 g) – 39 TL
Biscolata Pirinç Patlaklı Stix (34 g) – 21,50 TL
Milka Kakaolu Fındık Kreması (350 g) – 119 TL
New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye (160 g) – 55 TL
Ozmo Mini Yumurta (154 g) – 95 TL
Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri
Maskara – 99 TL
Pop Girls Çocuk Makyaj Seti – 279 TL
Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti – 135 TL
Naturalove Gözaltı Serumu – 99 TL
Privacy Deodorant (200 ml) – 75 TL
Temizlik Ürünleri
Blume Kağıt Havlu (16'lı) – 129 TL
Belinno Delux 3 Katlı Tuvalet Kağıdı (24'lü) – 135 TL
Komili Islak Havlu (3x60’lı) – 39,50 TL