BİM'de peynir, tereyağı, süt indirimi; BİM 4 Şubat 2025 aktüel kataloğu

Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kozmetikten tekstile kadar geniş bir yelpazede hazırlanan 4 Şubat 2025 tarihli aktüel kataloğu ile müşterilerine ekonomik alışveriş fırsatları sağlıyor.

Şubat Ayına Özel Fiyatlarla Market Alışverişi

BİM'in Şubat kataloğunda, özellikle atıştırmalıklar ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden Antep fıstığı ezmesi, çikolatalı ürünler ve farklı aromalara sahip bisküviler uygun fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Ayrıca süt ve süt ürünleri de indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

İşte bazı öne çıkan ürünler ve fiyatları:

Antebella Antep Fıstığı Ezmesi (200 gr) – 299 TL

Vivani Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata (150 gr) – 189 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması (920 gr) – 175 TL

Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata (300 gr) – 89 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt (5 kg) – 149 TL

Dost Tam Yağlı Süt (1 Litre) – 29,50 TL

Et ve Şarküteri Ürünlerinde Özel Fırsatlar

Protein ihtiyacını karşılamak isteyenler için BİM, et ve şarküteri ürünlerinde de cazip kampanyalar sunuyor. Dana sucuk, piliç köfte ve soslu döner gibi ürünlerde büyük indirimler bulunuyor. Şubat ayına özel fiyatlarla satışa sunulan bazı et ürünleri şunlar:

Sultan Et Dana Kangal Sucuk (500 gr) – 189 TL

Namet Soslu Dana Döner (500 gr) – 115 TL

Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm (165 gr) – 39 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis (1000 gr) – 85 TL

Er Piliç Piliç Parmak Köfte (500 gr) – 67,50 TL

Bebek Bakım ve Kişisel Hijyen Ürünleri

Bebek bakım ürünlerinden hijyen ürünlerine kadar birçok kategoride indirimli fiyatlarla satış devam ediyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı bebek bezleri, hijyenik pedler ve kozmetik ürünleri BİM mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Öne çıkan hijyen ürünleri arasında şunlar yer alıyor:

Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi – 319 TL

Orkid Günlük Hijyenik Ped (52'li) – 19,50 TL

Orkid Hijyenik Ped Ekstra Cesaret Paketi (48'li) – 175 TL

Lipz Lip Balm (15 ml) – 45 TL

Golden Rose Dudak Dolgunlaştırıcı Lip Gloss – 109 TL

Ev Tekstili ve Dekorasyon Ürünlerinde Uygun Fiyatlar

BİM'in yeni aktüel kataloğunda sadece gıda ve hijyen ürünleri değil, aynı zamanda ev tekstili ve dekoratif ürünler de yer alıyor. Özellikle kış aylarında sıcak tutan termal çoraplar ve şık dekoratif aksesuarlar ilgi çekiyor. İşte birkaç öne çıkan ürün:

Antonio Kalın Termal Külotlu Çorap – 225 TL

Casilli Soket Pelüş Çorap – 119 TL

Naturalove Makyaj Aynası – 999 TL

EQ Dekoratif Ahşap Fotoğraf Çerçevesi – 249 TL

Kampanyalı Ürünler Sınırlı Stoklarla Satışta

Kaynak: BİM'in resmi web sitesinden detaylı ürün listesi ve fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz: https://www.bim.com.tr/categories/100/aktuel-urunler.aspx?Bim_AktuelTarihKey=1285