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BİM’de devasa yaz indirimi başladı! Güneş kremi, plaj havlusu, plaj terliği, deniz şortu hepsi çok ucuz

BİM 30 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu ile büyük yaz indirimini başlattı. Bu hafta BİM'de Güneş ve deniz ürünleri adeta yarı fiyatına satılıyor. BİM aktüel kataloğu ile salı indirimleri haberimizde…

BİM’de devasa yaz indirimi başladı! Güneş kremi, plaj havlusu, plaj terliği, deniz şortu hepsi çok ucuz

BİM'de 6 Haziran 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta BİM'de 5 kg sıvı çamaşır deterjanı 99 TL'ye, çamaşır suyu 18 TL'ye ve Sebamed güneş kremi ise 195 TL'ye satışa sunuluyor. Bu ürünler uygun fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor ve ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor. İşte BİM Aktüel Kataloğu...

6 Haziran 2023 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Bu hafta BİM'de sunulan aktüel ürünler arasında kişisel bakım ve temizlik malzemeleri ön plana çıkıyor. Tüketiciler, bu fırsattan yararlanarak ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

BÜYÜK YAZ İNDİRİMİ BAŞLADI

BİM'de en dikkat çeken ürünlerden biri 5 kg sıvı çamaşır deterjanı oldu. Bu ürün, sadece 99 TL'ye satışa sunulacak. Hem kaliteli bir çamaşır deterjanına sahip olmak hem de uygun fiyat avantajından faydalanmak isteyenler için bu fırsat kaçırılmayacak bir seçenek.

Ayrıca, BİM'de çamaşır suyu da uygun fiyatla satışa sunulacak. 18 TL'lik fiyatıyla çamaşır suyu, temizlik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için cazip bir seçenek olacak.

Kişisel bakım ürünleri arasında ise Sebamed güneş kremi öne çıkıyor. 195 TL'lik fiyatıyla kaliteli bir güneş koruyucu kremi satın almak isteyenler için bu fırsatı değerlendirmek önemli olacak. Güneş kremi, yaz aylarında güneşin zararlı etkilerine karşı cildi koruyarak sağlıklı bir yaz tatili geçirmek isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

BİM'in 6 Haziran 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğu, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunma fırsatı veriyor. Bu fırsatları takip etmek ve ihtiyaçlara uygun ürünleri uygun fiyatlarla satın almak için BİM mağazalarını ziyaret etmek önemli olacaktır.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

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