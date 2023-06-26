BİM'de DEV bayram indirimi! YARIN başlayacak: 1500 gr tost peyniri 165 TL, 5 kg yoğurt 99 TL

BİM market, aktüel ürünler kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. Bayrama özel yeni bir kampanyaya daha imza atan ünlü marketler zincirinde Yarından itibaren özel ürünler indirime giriyor. Bayram sofralarının eksiği BİM market sayesinde tamamlanacak. Temel gıda alışverişine ekonomik fiyatlı yapmak isteyenler için en uygun fiyatlı ürünler BİM'de raflara çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? 27 Haziran BİM Kataloğu ile neler geliyor? İşte BİM 27 Haziran 2023 aktüel ürünler katalog listesi…

BİM Aktüel ürünleri oldukça uygun fiyatlı olduğundan, müşteriler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor ve ürünler genellikle hızla tükeniyor. İşte Bim 27 Haziran aktüel ürün kataloğu...

Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 27 Haziran hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde...

BİM MARKET 27 HAZİRAN BAYRAM İNDİRİMLERİ

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 99 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt 1750 gr 39,75 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 165 TL

Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 137 TL

Dost %0,1 Yağlı Süt 1 Litre 14,50 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 24,50 TL

Sek Naneli Ayran 300 ml 6,25 TL

Ahmet İpek Dana Füme Kaburga 70 gr 37,50 TL

Lezita Piliç Salam 1000 gr 34,50 TL

Superfresh Pizza Tost 250 gr 29,50 TL

Çıtırtat 3 Peynirli Börek 400 gr 39,75 TL

Cem Doğal, Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 gr 69 TL

Fora Siyah Zeytin Ezmesi 175 gr 14,75 TL

Balcı Petek Petekli Çiçek Balı 400 gr 49 TL

Tukaş Kahvaltılık Sos 300 gr 22,50 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 950 gr 39,75 TL

Lalin Geleneksel Reçel Çeşitleri 1 Kg 39,75 TL

Cocopops Çikolatalı Mısır & Buğday Gevreği 580 gr 35 TL

Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 29,75 TL

Torku Sade Kremalı Sandviç Bisküvi 4x61 gr 14,50 TL

Biscolata Biscolata Mood Fındıklı 110 gr 18,50 TL

Biscolata Starz Çikolata Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 22,50 TL

Centro Sütlü ve Kakaolu Fındıklı Gofret 12x20 gr 23,50 TL

Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 47,50 TL

Haribo Rubino Çilek Aromalı Yumuşak Şeker 130 gr 12,50 TL

Biscolata Veni Fındık Kremalı Gofret 110 gr 12,50 TL

Luppo Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 182 gr 21,50 TL

Browni Intense Çikolatalı&Fındıklı Kek 48 gr 4,75 TL

Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 15,50 TL

Juss Fesleğen Tohumlu Aromalı İçecek Çeşitleri 14,50 TL

Sek Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri 1 Litre 13,50 TL

Booza Tahıllı Meyveli İçecek 250 ml 11 TL

Black Eagle Enerji İçeceği 500 ml 12,50 TL

Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 16,50 TL

Sırma Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 1 Litre 11,50 TL

Le Cola Le Kola Şekersiz 2,5 Litre 16,50 TL

Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 23,50 TL

Nescafe Nescafe Çözülebilir Kahve 70 gr 32,50 TL

Nescafe Ice Hazır Soğuk Kahve 3'ü 1 Arada 10'lu 29,50 TL

Shazel Tek Kullanımlık Filtre Kahve 3,50 TL

Hacı Burhan Efendi Türk Kahvesi Kurukahveci 100 gr 14,50 TL