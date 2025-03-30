GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Tapunuz varsa hemen bakın evinizi kaybedebilirsiniz Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

BİM yeniden getirdi; Herkes bekliyordu! 329.000 TL'den satılacak

En sık tercih edilen marketlerinden biri olan BİM, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için çekici aktüel ürünler listesiyle müşterilerini sevindirmeye hazırlanıyor.

BİM yeniden getirdi; Herkes bekliyordu! 329.000 TL'den satılacak

BİM’in açıklamalarına göre, o gün öne çıkan iki kategori; çekme karavan ve beyaz eşya olacak. İşte, kampanyanın detayları:


ADLE KARAVAN 4.10 METRE

Özellikler:

Çeki Oku ve Dingil Seti: Knott marka çeki oku ve frensiz dingil seti

Şasi: Galvaniz vidalı sistem şasi

Panel: 28 mm Ravago sandviç panel

Fiyat: 329.000 TL

Bu model, özellikle doğa ile iç içe yaşamak isteyen ve mobil yaşamı tercih eden müşteriler için ideal bir seçenek sunuyor. Dayanıklı malzeme kullanımı ve sağlam montaj sistemiyle öne çıkan ADLE KARAVAN, uzun ömürlü kullanım garantisi veriyor.

KEYSMART BUZDOLABI KEY 490 NFS

Özellikler:

Alarm: Kapı açık alarmı

Tatil Modu: Enerji tasarrufu sağlayan tatil modu

Depolama Alanı: 150 L dondurucu bölmesi ve 340 L soğutucu bölmesi

Fiyat: 20.990 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER
Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı
EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi
Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği
Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi
Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi
Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek
SON HABERLER
Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım
Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor?
Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi
Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz
Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat
Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz
Show TV ters köşe etti; Bahar dizisi ekranlara böyle veda etti Show TV ters köşe etti; Bahar dizisi ekranlara böyle veda etti
Bugün resmen başladı! Ev ve araç satışı yapacaklar dikkat Bugün resmen başladı! Ev ve araç satışı yapacaklar dikkat