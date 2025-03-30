BİM yeniden getirdi; Herkes bekliyordu! 329.000 TL'den satılacak

BİM’in açıklamalarına göre, o gün öne çıkan iki kategori; çekme karavan ve beyaz eşya olacak. İşte, kampanyanın detayları:



ADLE KARAVAN 4.10 METRE

Özellikler:

Çeki Oku ve Dingil Seti: Knott marka çeki oku ve frensiz dingil seti

Şasi: Galvaniz vidalı sistem şasi

Panel: 28 mm Ravago sandviç panel

Fiyat: 329.000 TL

Bu model, özellikle doğa ile iç içe yaşamak isteyen ve mobil yaşamı tercih eden müşteriler için ideal bir seçenek sunuyor. Dayanıklı malzeme kullanımı ve sağlam montaj sistemiyle öne çıkan ADLE KARAVAN, uzun ömürlü kullanım garantisi veriyor.

KEYSMART BUZDOLABI KEY 490 NFS

Özellikler:

Alarm: Kapı açık alarmı

Tatil Modu: Enerji tasarrufu sağlayan tatil modu

Depolama Alanı: 150 L dondurucu bölmesi ve 340 L soğutucu bölmesi

Fiyat: 20.990 TL