BİM yaptı yapacağını! Evlilik hazırlığı yapanlar yarın BİM'e akın edecek! İşte BİM 24 Şubat aktüel ürünler listesi

BİM market, Türkiye genelinde bulunan bütün şubelerinden ekonomik satış yapmaya devam ediyor. Her hafta ayrı kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü Marketler Zinciri bu hafta çeyiz hazırlığı yapanlara özel fırsatlar sunuyor. BİM 24 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu ile A'dan Z'ye tüm çeyiz ürünleri geliyor. Yeni BİM Aktüel Ürünler kampanyasını kaçıran çok üzülür. BİM’de indirim kampanyası yarın başlıyor.

BİM aktüel 24 Şubat 2023 kataloğu indirimleri yarın başlıyor. BİM'de bu cuma yine kaçırılmayacak ürünler tüketicilerle buluşacak. 24 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu ile özellikle evlilik hazırlığı yapanlara bomba gibi indirimli ürünler geliyor. A'dan Z'ye tüm çeyiz ürünleri Bu hafta BİM'de çok ucuz fiyata satışa çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM 24 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu ile neler geliyor? İşte BİM'in yeni indirimli ürün listesi…

24 ŞUBAT 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 24 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor. Bu cuma BİM'de A'dan Z'ye evinizin ihtiyacı olan her şey sizlerle buluşuyor. BİM'de satışa çıkan aktüel ürünler fırsatları şöyle:

No frost Buzdolabı (7.499 TL)

Buzdolabı (5.799 TL)

8 kg Çamaşır Makinesi (5.599 TL)

8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi (5.599 TL)

7 Parça Kahvaltı Seti (269 TL)

Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti (269 TL)

Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti (209 TL)

Çay Seti 12 Parça (129 TL)

Su Bardağı 200cc 3'lü (34,50 TL)

Benante Çay Tabağı 6’lı (89 TL)

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (109 TL)

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (85 TL)

Casilda Home Bardaklı Baş Ucu Sürahisi (39,50 TL)

Desenli Çöp Kovası (24,50 TL)

Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti (159 TL)

Kadın Soft Pijama Takımı (175 TL)

Ören Bayan Favori Yumak 3’lü (39,50 TL)

Ören Bayan Dora Yumak 3’lü (39,50 TL)

İkili Havlu Seti (49,50 TL)

Kadın / Erkek Gondol Terlik (49,50 TL)

Çok Amaçlı Sepet (34,50 TL)

LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc (34,50 TL)

LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc (44,50 TL)

LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc (55 TL)

LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc (72,50 TL)

Chef’s Krep Tavası 26 cm (73,50 TL)

BİM 24 ŞUBAT 2023 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

Her hafta 2 ayrı kampanyası ile dikkat çeken BİM market Türkiye'nin 81 ilinde bulunan binlerce şubesi ile hizmet veriyor. Üstelik bu haftanın aktüel ürünler fırsatları bu şubelerin tamamında sizlere sunuluyor. BİM aktüel 24 Şubat 2023 kataloğu ile gelecek diğer ürünler şöyle:

Dijitsu 55 inç uhd android led tv (5.999 TL)

Airfryer 5,5 L (1.799 TL)

Airfryer 2,2 L (799 TL)

Bluetooth Wireless Klavye (599 TL)

Çelik Termos 2 LT (239 TL)

Powerbank (145 TL)

Cam Set Üstü Ocak (1.399 TL)

Polosmart Powerbank 10.000 mAh (145 TL)

Polosmart Katlanabilir Telefon Tutacağı (39,50 TL)

Pervence Tırnak Süsleme Seti (119,50 TL)

Çıngıraklı Peluş Dişlik (65 TL)

Çok Parçalı Vakum Molekül (69 TL)

Karma Çıttak ve Bloklar (44,50 TL)

Hayvan Dostu Oyun Seti (79 TL)

Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 89 TL

Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları (18,50 TL)

Sevimli Hayvanlar Balon Seti (17,50 TL)

Pilsan Hayvanlı Puzzle Oyuncak (29,50 TL)

Parıltı Eğlenceli Çıkartma Kitabı (17,50 TL)

BİM AKTÜEL 24 ŞUBAT 2023 HAFTANIN İNDİRİMLERİ

BİM Markete gelecek ürünleri görenler yarın şubelere uğramadan yapamayacak. BİM aktüel 24 Şubat 2023 indirimli fiyat listesinin devamı şu şekilde:

Borcam Kapaklı Borcam Oval Tencere (99 TL)

Emsan 4 Bölmeli Döküm Kek Kalıbı (189 TL)

Okyanus Kare 4’lü Kahvaltılık (69 TL)

Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık (39,50 TL)

Şekerlik/Kahvaltılık (19,50 TL)

LAV Espresso Bardağı (32,50 TL)

LAV Servis Tabağı 375 cc (17,50 TL)

LAV Servis Tabağı 230 cc (12,50 TL)

Meyve Bıçağı (27,50 TL)

Okyanus Rende (55 TL)

Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri (26,50 TL)

Chef’s Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak Çeşitleri (32,50 TL)

Çok Amaçlı Meyvelik (17,50 TL)

Yuvarlak Mısır Kovası (10 TL)

Kapaklı Kase Seti (57,50 TL)

Bulaşık Seti (18,50 TL)

Büyük Kesme Panosu (37,50 TL)

Süzgeçli Maşa (27,50 TL)

Okyanus Seyahat Ürünleri (7,50 TL)

Kapaklı Yuvarlak Fakir Çay Makinesi, Blender Set, Tost Makinesi, Türk Kahvesi Makinesi çeyiz seti 2.799 TL