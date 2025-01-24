BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü

Bu hafta, gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev eşyaları gibi birçok kategoride cazip indirimler sunuluyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları:

Donuk Ürünlerde Cazip Fiyatlar

Superfresh Tavuk Dönerli Dürüm Tost (180 g): 55 TL

Tatlı Mola Özsüt Bol Çikolatalı Pasta (600 g): 135 TL

Taxim Dana Islak Hamburger (2x135 g): 59,50 TL

Köfteci Ramiz Dana İnegöl Köfte (500 g): 219 TL

Banvit Piliç Döner (450 g): 179,50 TL

Pek Food Milföy (1 kg): 64,50 TL

Belizi Kurabiye Hamuru (1 kg): 79,50 TL

Süt ve Kahvaltılık Ürünlerde İndirimler

İçim Kefir (1 L): 19,50 TL

İçim %0.5 Yağlı Süt (1 L): 22,50 TL

Yörükoğlu Sade Süt (200 ml): 7,50 TL

Yörükoğlu Aromalı Sütler (200 ml): 7,50 TL

Dost Ayran (2,5 L): 47,50 TL

İçim Krema (200 ml): 27,50 TL

Peysan Krem Peynir (500 g): 34,50 TL

Dost Yoğurt (5 kg): 159,50 TL

Torku Yoğurt (3 kg): 119 TL

Peysan Tava Peyniri (500 g): 79,50 TL

Kaya Çiftliği Beyaz Peynir (1 kg): 89 TL

Anka Tost Peyniri (1 kg): 195 TL

Binvezir Eritme Peyniri (1 kg): 199 TL

İçim Labne (1 kg): 95 TL

Kişisel Bakım Ürünlerinde Fırsatlar

L'oreal Paris Göz ve Yüz Maskeleri: 69 TL

Newgen Cilt Beyazlatma Ürünleri: 79,50 TL ve 74,50 TL

Lionesse Kaş Şekillendirme Seti: 95 TL

DP Şampuan (800 ml): 89 TL

Naturalove Makyaj Ürünleri: 45 TL ve 59 TL

Devobis Cilt Bakım Ürünleri: 129 TL ve 69 TL

Gillette Tıraş Bıçağı: 137,50 TL

Gloss Çorap: 79,50 TL

Naturalove Led Işıklı Cam Küre: 99 TL

Temizlik Malzemelerinde Uygun Fiyatlar

Peros Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu (4 kg): 99 TL

Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti: 159 TL

Bingo Mutlu Yuvam Toz Deterjan (10 kg): 309 TL

Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı (2x1440 ml): 159 TL

Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L): 125 TL

Doa Leke Çıkarıcı Sprey: 52,50 TL

Doa Bulaşık Makinesi Temizleyici: 32,50 TL

Mr. Green Mikrofiber Temizlik Bezi: 49,50 TL

Blume Peçete: 35 TL

Desto Bulaşık Deterjanı: 32,50 TL

Cif Sprey: 67,50 TL

Fakir Ahşap Temizleyici: 39,50 TL

Domestos Yüzey Temizleyici: 65 TL

Mr. Green Sünger: 17,50 TL

Giz Beyazlatıcı: 49 TL

KAYNAK VE BİLGİ İÇİN: https://www.bim.com.tr/?Bim_AktuelTarihKey=1281&ut

Derleme: Gazeteoku.com