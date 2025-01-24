BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü

Bu hafta, gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev eşyaları gibi birçok kategoride cazip indirimler sunuluyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları:
Donuk Ürünlerde Cazip Fiyatlar
Superfresh Tavuk Dönerli Dürüm Tost (180 g): 55 TL
Tatlı Mola Özsüt Bol Çikolatalı Pasta (600 g): 135 TL
Taxim Dana Islak Hamburger (2x135 g): 59,50 TL
Köfteci Ramiz Dana İnegöl Köfte (500 g): 219 TL
Banvit Piliç Döner (450 g): 179,50 TL
Pek Food Milföy (1 kg): 64,50 TL
Belizi Kurabiye Hamuru (1 kg): 79,50 TL
Süt ve Kahvaltılık Ürünlerde İndirimler
İçim Kefir (1 L): 19,50 TL
İçim %0.5 Yağlı Süt (1 L): 22,50 TL
Yörükoğlu Sade Süt (200 ml): 7,50 TL
Yörükoğlu Aromalı Sütler (200 ml): 7,50 TL
Dost Ayran (2,5 L): 47,50 TL
İçim Krema (200 ml): 27,50 TL
Peysan Krem Peynir (500 g): 34,50 TL
Dost Yoğurt (5 kg): 159,50 TL
Torku Yoğurt (3 kg): 119 TL
Peysan Tava Peyniri (500 g): 79,50 TL
Kaya Çiftliği Beyaz Peynir (1 kg): 89 TL
Anka Tost Peyniri (1 kg): 195 TL
Binvezir Eritme Peyniri (1 kg): 199 TL
İçim Labne (1 kg): 95 TL
Kişisel Bakım Ürünlerinde Fırsatlar
L'oreal Paris Göz ve Yüz Maskeleri: 69 TL
Newgen Cilt Beyazlatma Ürünleri: 79,50 TL ve 74,50 TL
Lionesse Kaş Şekillendirme Seti: 95 TL
DP Şampuan (800 ml): 89 TL
Naturalove Makyaj Ürünleri: 45 TL ve 59 TL
Devobis Cilt Bakım Ürünleri: 129 TL ve 69 TL
Gillette Tıraş Bıçağı: 137,50 TL
Gloss Çorap: 79,50 TL
Naturalove Led Işıklı Cam Küre: 99 TL
Temizlik Malzemelerinde Uygun Fiyatlar
Peros Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu (4 kg): 99 TL
Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti: 159 TL
Bingo Mutlu Yuvam Toz Deterjan (10 kg): 309 TL
Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı (2x1440 ml): 159 TL
Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L): 125 TL
Doa Leke Çıkarıcı Sprey: 52,50 TL
Doa Bulaşık Makinesi Temizleyici: 32,50 TL
Mr. Green Mikrofiber Temizlik Bezi: 49,50 TL
Blume Peçete: 35 TL
Desto Bulaşık Deterjanı: 32,50 TL
Cif Sprey: 67,50 TL
Fakir Ahşap Temizleyici: 39,50 TL
Domestos Yüzey Temizleyici: 65 TL
Mr. Green Sünger: 17,50 TL
Giz Beyazlatıcı: 49 TL
KAYNAK VE BİLGİ İÇİN: https://www.bim.com.tr/?Bim_AktuelTarihKey=1281&ut
Derleme: Gazeteoku.com