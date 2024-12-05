BİM, ŞOK, A101, Migros marketlerde yeni dönem! Yüzde 100 kalktı

Yeni düzenlemeler, 31 Aralık 2026’ya kadar geçiş süreci tanıyacak ve bu tarihten sonra kurallara uygun olmayan ürünler piyasadan kaldırılacak.

Ambalajlarda Köy, Ev, Geleneksel Gibi İfadeler Kullanılamayacak

Endüstriyel ölçekte üretilen ürünlerde artık "köy", "ev", "çiftlik", "geleneksel" gibi ifadelerin yanı sıra bu konseptleri çağrıştıran görseller kullanılamayacak. Örneğin:

Margarinde tereyağını çağrıştıran "yayık", "kova" gibi semboller yer almayacak.

Zeytinyağı dışındaki bitkisel yağların ambalajlarında zeytin görselleri veya "zeytinyağı tadında" gibi ifadeler bulunamayacak.

Aromalı Gıdalarda Yeni Etiketleme Zorunluluğu

Ürünlerin içeriğinde gerçek bir bileşen yerine aroma kullanılıyorsa, bu durum tüketiciyi yanıltmayacak şekilde açıkça belirtilmeli.

Örneğin, sadece peynir aroması kullanılan keklerde "peynirli" yerine "peynir aromalı" ifadesi kullanılacak.

"Ev Yapımı" İfadesi Artık Sınırlandırılıyor

Endüstriyel üretimlerde "ev yapımı" ifadesi yasaklandı. Ancak ürünün tadını tarif etmek için "ev yapımı tadında" gibi ifadeler kullanılabilecek.



"Yüzde 100" Gibi İfadelere Sıkı Denetim

Fermente süt ürünleri gibi bileşiminde birden fazla bileşen bulunan ürünlerde "yüzde 100" ifadesi yer almayacak. Ancak tek bir bileşenden oluşan gıdalar için bu ifade, tüketiciyi yanıltmamak kaydıyla kullanılabilecek.

Örneğin: "Yüzde 100 kahve" ifadesi yalnızca kahve dışında bileşen içermeyen ürünlerde geçerli olacak.



Vejetaryen ve Vegan Gıdalar İçin Yeni Standartlar

Vegan ve vejetaryen ürünlerin reklamı, tanıtımı ve sunumunda, hayvansal gıdaları çağrıştıracak görseller ve ifadeler artık yer almayacak.

Vegan ürünlerin etiketlerinde, hayvansal ürünlere ait "et tadında", "peynir lezzetinde" gibi ifadeler yasaklanacak. Ancak "vegan burger", "vejetaryen köfte" gibi tüketiciyi doğru bilgilendiren ifadeler kullanılabilecek. Menülerde ve dijital ekranlarda vegan ve vejetaryen tüketicilere uygun ürünlerin belirtilmesi zorunlu olacak.



Tüketiciyi Yanıltan Görseller Yasaklanıyor

Gıda ambalajlarında, ürünün içeriğini çağrıştıran ancak yanıltıcı olabilecek görseller artık yer almayacak.

Örneğin: Yenilebilir buzlu ürünlerde "inek" veya "koyun" gibi görseller kullanılamayacak.



Geçiş Süreci: 31 Aralık 2026

Gıda işletmecileri, bu düzenlemelere uyum sağlamak için 2026 yılının sonuna kadar süreye sahip. Bu tarihten sonra uygun olmayan ürünlerin üretimi ve satışı mümkün olmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu düzenlemeleri, tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve reklamların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Derleme: Gazeteoku.com