BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine!

BİM Marketler zinciri Türkiye’nin dört bir yanında, 81 il ve ilçelerinde en fazla bulunan alışveriş marketlerinden birisi olarak vatandaşlara hizmet veriyor. BİM uygun ürün fiyatları ile vatandaşların tercih ettiği bir market zinciri olmasının yanı sıra çeşitli ürün hizmetlerini sunduğu için de tercih ediliyor.



14 – 28 Nisan BİM aktüel katalog indirimlerinde de yine evlerin tüm ihtiyaçları bulunuyor. Mutfak gereçlerinden giyime, çocuk oyuncaklarından ders ve okuma kitaplarına, atıştırmalık ürünlerden temel gıda ürünlerine, bayramın vazgeçilmezi şekerlemelerden kozmetik ürünlerine, temizlik malzemelerinden elektronik aletlere kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde vatandaşları uygun fiyatlar ile buluşturuyor. Peki, en son 28 Nisan tarihine kadar geçerli olan BİM aktüel katalog indirimlerinde neler var? İşte tek tek BİM 14 – 28 Nisan aktüel katalog indirimli ürünlerinin detayları...



14 – 28 NİSAN BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ



French press 600 ml fiyatı yüzde 12 indirimle 139 TL.

Misket tatlı sunumluğu 3’lü fiyatı yüzde 20 indirimle 39 TL.

415 ml cam narenciye sıkacağı yüzde 33 indirimle 15 TL.

Çelik servis ürünleri yüzde 16 indirimle 49 TL.

Katlı banyo seti yüzde 18 indirimle 89 TL.

Spiderman’li çocuk pijama takımı yüzde 25 indirimle 89 TL.

2,5 litre Didi ve Le Cola fiyatı 16,50 TL.

Aromalı içecek çeşitleri 19,75 TL.

Revani 450 gram 37,50 TL

Kalburabastı tatlısı 200 gram 13,50 TL.

400 gram kızartılmış kadayıf fiyatı 22,50 TL.



Mini Güllaç 100 gram fiyatı 29,50 TL.

Hurma çeşitleri 14,75, 44,50, 42,50 TL.

Parfümlü 300 ml kolonya çeşitleri Marmara marka 24,50 TL.

Tadelle mini çikolata bar 200 gram fiyatı 47,50 TL.

Ülker Ece 350 gram çikolata fiyatı 67,50 TL.

Birbirinden farklı markalarda şeker ve çikolatalarda büyük indirimler sürüyor.

1 litre kefir fiyatı 25 TL.

Tam yağlı eritme peynir 77,50 TL.

Olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 65 TL.

Yarım yağlı 1 litre içim, sek, pınar 19,50 TL.