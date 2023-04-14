GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine!

BİM Ramazan Bayramı indirimlerinde son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden stoklar yapılsın, bayram alışverişleri tamamlansın. İşte 14 – 28 Nisan BİM aktüel katalog indiriminin detayları...

BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine!

BİM Marketler zinciri Türkiye’nin dört bir yanında, 81 il ve ilçelerinde en fazla bulunan alışveriş marketlerinden birisi olarak vatandaşlara hizmet veriyor. BİM uygun ürün fiyatları ile vatandaşların tercih ettiği bir market zinciri olmasının yanı sıra çeşitli ürün hizmetlerini sunduğu için de tercih ediliyor.  


14 – 28 Nisan BİM aktüel katalog indirimlerinde de yine evlerin tüm ihtiyaçları bulunuyor. Mutfak gereçlerinden giyime, çocuk oyuncaklarından ders ve okuma kitaplarına, atıştırmalık ürünlerden temel gıda ürünlerine, bayramın vazgeçilmezi şekerlemelerden kozmetik ürünlerine, temizlik malzemelerinden elektronik aletlere kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde vatandaşları uygun fiyatlar ile buluşturuyor. Peki, en son 28 Nisan tarihine kadar geçerli olan BİM aktüel katalog indirimlerinde neler var? İşte tek tek BİM 14 – 28 Nisan aktüel katalog indirimli ürünlerinin detayları... 


14 – 28 NİSAN BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ

 
French press 600 ml fiyatı yüzde 12 indirimle 139 TL. 
Misket tatlı sunumluğu 3’lü fiyatı yüzde 20 indirimle 39 TL. 
415 ml cam narenciye sıkacağı yüzde 33 indirimle 15 TL. 
Çelik servis ürünleri yüzde 16 indirimle 49 TL. 
Katlı banyo seti yüzde 18 indirimle 89 TL. 
Spiderman’li çocuk pijama takımı yüzde 25 indirimle 89 TL. 
2,5 litre Didi ve Le Cola fiyatı 16,50 TL. 
Aromalı içecek çeşitleri 19,75 TL. 
Revani 450 gram 37,50 TL 
Kalburabastı tatlısı 200 gram 13,50 TL. 
400 gram kızartılmış kadayıf fiyatı 22,50 TL. 


Mini Güllaç 100 gram fiyatı 29,50 TL. 
Hurma çeşitleri 14,75, 44,50, 42,50 TL. 
Parfümlü 300 ml kolonya çeşitleri Marmara marka 24,50 TL. 
Tadelle mini çikolata bar 200 gram fiyatı 47,50 TL. 
Ülker Ece 350 gram çikolata fiyatı 67,50 TL. 
Birbirinden farklı markalarda şeker ve çikolatalarda büyük indirimler sürüyor. 
1 litre kefir fiyatı 25 TL. 
Tam yağlı eritme peynir 77,50 TL. 
Olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 65 TL. 
Yarım yağlı 1 litre içim, sek, pınar 19,50 TL. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak
EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı! EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı!
4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti 4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti
7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor 7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor
Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek
Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı
SON HABERLER
Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme! Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme!
BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine! BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine!
Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün
Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek
Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara
7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor 7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor
4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın 4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın
Fragman geldi akıllar karıştı! Üç Kız Kardeş 46. Bölüm gümbür gümbür geliyor Fragman geldi akıllar karıştı! Üç Kız Kardeş 46. Bölüm gümbür gümbür geliyor