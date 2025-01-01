BİM peynir, yoğurt, pirinç fiyatına dev indirim; 7 Ocak BİM aktüel kataloğu

7 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğunu yayınlayan BİM, temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlik malzemelerinden içeceklere kadar geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte 7 Ocak'tan itibaren BİM raflarında bulabileceğiniz indirim fırsatlarının detayları!



Temel Gıda Ürünlerinde Büyük İndirim

Ekonomik alışverişin adresi BİM, 7 Ocak itibarıyla başlatacağı indirim kampanyasında özellikle temel gıda ürünlerinde büyük fırsatlar sunuyor. Peynir, yoğurt, pirinç gibi ürünlerde yapılan fiyat indirimleri, tüketicilerin bütçelerini rahatlatmayı hedefliyor. İşte öne çıkan bazı ürünler ve fiyatları:

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 209 TL

Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir (500 g): 67,50 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt (3 kg): 82,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (700 g): 189 TL

İçim Krem Peynir (300 g): 52,50 TL



Lezzetli Atıştırmalıklar ve İçecek Çeşitleri

BİM’in aktüel kataloğunda yalnızca temel gıda ürünleri değil, aynı zamanda atıştırmalıklar ve içeceklerde de avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Ülker 9 Kat: 6 TL

Ülker Çokoprens: 4 TL

Dimes Meyve Suyu Çeşitleri: 39,50 TL

Avşar Maden Suyu (6’lı): 27,50 TL

Filtre Kahve Çeşitleri: 129 TL



Stoklarla Sınırlı!

BİM’in sunduğu bu özel indirimler, stoklarla sınırlı. 7 Ocak 2025 itibarıyla BİM şubelerinde bulabileceğiniz bu fırsatları kaçırmamak için erkenden harekete geçin.

Kaynak: BİM 7 Ocak Aktüel Kataloğu - Detaylı İnceleme