GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

BİM peynir, yoğurt, pirinç fiyatına dev indirim; 7 Ocak BİM aktüel kataloğu

BİM, yeni yılın ilk haftasında müşterilerine birbirinden cazip indirimler sunmaya devam ediyor.

BİM peynir, yoğurt, pirinç fiyatına dev indirim; 7 Ocak BİM aktüel kataloğu

7 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğunu yayınlayan BİM, temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlik malzemelerinden içeceklere kadar geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte 7 Ocak'tan itibaren BİM raflarında bulabileceğiniz indirim fırsatlarının detayları!


Temel Gıda Ürünlerinde Büyük İndirim

Ekonomik alışverişin adresi BİM, 7 Ocak itibarıyla başlatacağı indirim kampanyasında özellikle temel gıda ürünlerinde büyük fırsatlar sunuyor. Peynir, yoğurt, pirinç gibi ürünlerde yapılan fiyat indirimleri, tüketicilerin bütçelerini rahatlatmayı hedefliyor. İşte öne çıkan bazı ürünler ve fiyatları:

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 209 TL

Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir (500 g): 67,50 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt (3 kg): 82,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (700 g): 189 TL

İçim Krem Peynir (300 g): 52,50 TL

Lezzetli Atıştırmalıklar ve İçecek Çeşitleri

BİM’in aktüel kataloğunda yalnızca temel gıda ürünleri değil, aynı zamanda atıştırmalıklar ve içeceklerde de avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Ülker 9 Kat: 6 TL

Ülker Çokoprens: 4 TL

Dimes Meyve Suyu Çeşitleri: 39,50 TL

Avşar Maden Suyu (6’lı): 27,50 TL

Filtre Kahve Çeşitleri: 129 TL

Stoklarla Sınırlı!

BİM’in sunduğu bu özel indirimler, stoklarla sınırlı. 7 Ocak 2025 itibarıyla BİM şubelerinde bulabileceğiniz bu fırsatları kaçırmamak için erkenden harekete geçin.

Kaynak: BİM 7 Ocak Aktüel Kataloğu - Detaylı İnceleme

ÇOK OKUNAN HABERLER
Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor
SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi
İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor
İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur
SON HABERLER
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper
Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var
Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın
İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi
Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat! Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat!
WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor? WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor?
Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik