BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler

BİM bu hafta, süt ve süt ürünlerinde büyük kampanyalarla geliyor. Kaşar peyniri, beyaz peynir, eritme peynir ve günlük süt gibi temel ürünlerde etiketler neredeyse eridi.

🧈 Tereyağı Fiyatları Dibi Gördü

Tereyağı fiyatları son haftaların en cazip seviyesine geldi. Kaliteli ve katkısız ürünler, ev yapımı lezzetlere değer katacak.



🦆 Sofralarda Farklı Tat Arayanlara: Pekin Ördeği

Bu hafta BİM raflarında sürpriz bir ürün var: Pekin ördeği! Farklı mutfakları denemeyi sevenler için BİM’e özel getirilen bu ürün, sofralara yepyeni bir lezzet katacak.

🎂 Pasta Yapmayı Sevenlere Müjde

Evde tatlı hazırlamayı sevenler için krema, pasta süslemeleri ve dekoratif malzemelerde özel indirimler sunuluyor.

Öne çıkan ürünler:

Sıvı ve toz krema

Renkli süslemeler

Pasta tabanları ve krem şantiler

🍫 Atıştırmalık Tutkunlarına Özel Raflar

Cips, çikolata, kuruyemiş ve daha onlarca farklı atıştırmalık bu hafta da cazip fiyatlarla alıcı bekliyor. Film keyfini evde yaşamak isteyenler için ideal ürünler hazır!