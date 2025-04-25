BİM indirimin kralını yaptı: 30'lu yumurta 159 TL'ye satılacak; ilk yetişen alacak

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğuyla tüketicilere kazançlı alışveriş imkânı sunuyor.



🧀 Peynir ve Süt Grubunda Öne Çıkan İndirimler

📌 Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri (500 g)

🟥 Eski Fiyat: 145,00 TL

🟩 Yeni Fiyat: 119,00 TL (%17 indirim)

📌 Tam Yağlı Lokum Kıvamında Beyaz Peynir (1000 g)

🟥 Eski Fiyat: 219,00 TL

🟩 Yeni Fiyat: 179,00 TL (%18 indirim)

📌 Dost Pastörize Süt %3,7 Yağlı (1 L)

🟥 Eski Fiyat: 39,50 TL

🟩 Yeni Fiyat: 33,50 TL (%15 indirim)

📌 Dost Pastörize Süt %3,1 Yağlı (1 L)

🟥 Eski Fiyat: 38,50 TL

🟩 Yeni Fiyat: 32,50 TL (%15 indirim)

📌 Dost %3,1 Yağlı Süt (1 L)

🟥 Eski Fiyat: 33,75 TL

🟩 Yeni Fiyat: 28,50 TL (%15 indirim)



🥚 Yumurtada Fiyatlar Geriledi

📌 Bili Bili Yumurta 30'lu (53–62 g)

🟥 Eski Fiyat: 195,00 TL

🟩 Yeni Fiyat: 159,00 TL (%18 indirim)



🌻 Temel Yağ Grubunda Sabit Fiyat Dikkat Çekiyor

📌 Sole Ayçiçek Yağı 5 Litre

💰 Fiyat: 305,00 TL

Artan gıda fiyatları ve hayat pahalılığı karşısında vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayışında. BİM’in bu hafta sunduğu indirimli aktüel ürünler, özellikle temel gıda kalemlerinde hem aile bütçesine destek sağlıyor hem de raflar arasında seçim yapmayı kolaylaştırıyor.



🛍️ Alışveriş Planı Olanlara Tavsiyemiz:

Kampanyalar sınırlı stoklarla geçerli olduğu için erken saatlerde markette olmanız avantaj sağlar.

Fiyat takibi yapanlar için ürün etiketlerini karşılaştırmak, gerçek indirimi anlamak açısından önemli.

Süt ve peynir ürünleri hem protein kaynağıdır hem de kahvaltıların vazgeçilmezi, bu fırsatlar kaçmaz!



🔗 Kaynak ve Detaylar İçin:

📌 BİM Resmi Aktüel Sayfası:

👉 https://www.bim.com.tr/categories/100/aktuel-urunler.aspx