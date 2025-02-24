BİM indirim üstüne indirim yaptı; 1 kilosu 36,50 TL'ye düştü

Yayımlanan katalog, birçok üründe cazip fırsatlar sunarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle temizlik ürünlerinde öne çıkan indirimler, BİM’i bu alanda tercih edilen bir market haline getiriyor.

İndirimli Ürünler

BİM’in aktüel ürünler kataloğunda yer alan bazı ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Baldo Pirinç (2,5 kg) - 134,50 ₺

Kuru Fasulye (1 kg) - 49,75 ₺

Yaprak Kırmızı Mercimek (1 kg) - 36,50 ₺

Nohut (1 kg) - 39,75 ₺

Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç (2,5 kg) - 145,00 ₺

Dardanel Kalite Tonla Ton Balığı (2x150 g) - 72,50 ₺

Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin (291-350 Adet/kg, 1000 g) - 139,00 ₺

Bu ürünler, hem kaliteli hem de ekonomik seçenekler arayan tüketicilere hitap ediyor. Temizlik malzemelerinin yanı sıra, gıda ürünlerindeki indirimler de dikkat çekiyor. BİM’in geniş ürün yelpazesi, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak alışveriş deneyimini zenginleştiriyor.

KAYNAK: BİM ÜRÜNLER LİNKİ

Derleme: gazeteoku.com