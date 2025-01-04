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BİM herkesin sürekli aldığı o ürünlere indirim yaptı; İşte yeni fiyatları

BİM, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak 7 Ocak tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bu katalogda temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlik malzemelerinden içeceklere kadar geniş bir yelpazede indirimler yer alıyor.

BİM herkesin sürekli aldığı o ürünlere indirim yaptı; İşte yeni fiyatları

Peynir, yoğurt ve pirinç gibi ürünlerdeki cazip fiyatlar, tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor. İşte BİM'in 7 Ocak'ta başlayacak kampanyasının tüm detayları:


Yeni Yılın İlk Büyük İndirimleri

BİM, yeni yılın ilk günlerinde alışveriş bütçesini korumak isteyenler için özel fırsatlar sunuyor. 7 Ocak'tan itibaren birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler, ailelerin günlük ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyor.


Temel Gıda Ürünlerinde Büyük İndirimler

BİM aktüel kataloğunda yer alan bazı öne çıkan temel gıda ürünleri ve fiyatları şunlardır:

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg: 209 TL
Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir: 67,50 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt 3 kg: 82,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri: 189 TL
İçim Krem Peynir: 52,50 TL

Diğer Öne Çıkan Ürünler

Marmarabirlik Siyah Zeytin: 197,50 TL
Tamek Bezelye Konservesi: 19,75 TL
Tamek Garnitür: 27 TL
Tamek Domates Salçası: 75 TL
Lokman Çilek Reçeli: 69,50 TL
Yayla Nohutlu Pilav & Basmati Pilav: 24,50 TL
Unlüx Ekmek Lavaş: 28,75 TL
Burcu Ketçap: 39,50 TL
Burcu Mayonez: 45 TL
Knorr Bardak Makarna Mac & Cheese: 25 TL

Tatlı ve Atıştırmalıklar

Haribo Yumuşak Şeker: 29,50 TL
Ülker 9 Kat: 6 TL
Ülker Çokomel: 4,50 TL
Alpella Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret: 7,25 TL
Damak Çikolata Çeşitleri: 29,50 TL

Süt Ürünleri ve Dondurulmuş Gıdalar

Aynes Yarım Yağlı Süt: 6,90 TL
Superfresh Pizza Tost: 45 TL
Feast Ispanak: 35 TL
Namet Soslu Dana Döner: 115 TL


Kaynak: BİM 

Derleme: gazeteoku.com

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