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BİM 30 Ağustos kataloğu ile PS4 Slim 500 GB geliyor! Fiyatı görenler kapıda kuyruk olacak

BİM 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile PS4 slim 500 GB ekran geliyor. Üstelik PS4 şok fiyata düştü.

BİM 30 Ağustos kataloğu ile PS4 Slim 500 GB geliyor! Fiyatı görenler kapıda kuyruk olacak

30 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu ile gelecek yeni fırsat ürünleri belli oldu. Cuma gününden itibaren görücüye çıkacak ürünler Arasında son derece dikkat çeken bir üründe bulunuyor. BİM Pes 4 Slim Tekrar satışa çıkıyor. Üstelik fiyatını görenler markete Akın edecek. BİM'e son derece uygun fiyatlı PS4 slim geliyor. İşte BİM Aktüel yeni indirim listesi…

BİM 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi belli oldu. Zafer Bayramı'na özel yepyeni bir kampanya hazırlayan ünlü marketler zincirinde yine çok dikkat çeken ürünler var. Geniş ürün yelpazesi ile zaten tüketicileri mest eden BİM market bu defa PS4 Slim getiriyor. Daha önce de BİM'de satışa çıkan PS4 Slim 500 GB fiyatı bir kez daha düştü.

BİM'E PS4 SLİM 500 GB GELİYOR

30 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek ürünler arasında 8 yıllık geçmişi olmasına rağmen hala oyuncuların gözdesi olan PS4 Slim yer alıyor. Daha önce de Bim markette satışa çıkan oyun konsolu bu defa daha da indirimli fiyatlara aflara geliyor. BİM PS4 slim 500 GB fiyatı 11.975 TL olarak belirlendi.

Oyun tutkunları 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren BİM markette bu ürünü bulabilecek. Ancak Türkiye genelindeki bütün BİM mağazalarına gidecek olan ürün sınırlı sayıda. O sebeple erken saatlerde BİM'e uğramanızda yarar var.

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