BİM 28 Şubat 6 Mart kaçırılmayacak fırsatlar! Tavuk 37,50, 4’süt 92,50! Evinizin ihtiyaçları indirimde!

Büyük market zincirlerinden BİM, kaçırılmayacak fırsatlarla bu haftanın indirimlerini sunuyor. 28 Şubat - 6 Mart BİM aktüel katalog ürünlerindeki indirimler buzdolaplarınızı dolduracak. Çeşitli ürün yelpazesi ile gıdadan giyime, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar her hafta birçok ürünü indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunuyor.



28 Şubat - 6 Mart BİM aktüel katalog indirimleri



Mutfak ihtiyaçlarınız bu hafta BİM aktüel katalog fırsatıyla sunuluyor. Büyük indirimli ürünlerle buzluklarınızı ve dolaplarınızı doldurun. İşte 28 Şubat - 6 Mart BİM aktüel katalog indirimleri...



Lezita – Erpiliç donmuş baget fiyatı sadece 39,50 TL iken tüm piliç poşet fiyatı ise yalnızca 37,50 TL.

Dana salam fıstıklı ve taze çeşitleri sadece 17,50 TL.

1 kilo piliç baton salam Banvit markasında 39,50 TL.

Beşler marka 500 gram dana kangal sucuk sadece 69 TL.

300 gram piliç kasap sucuk Aytaç markasında yalnızca 29,75 TL.

430 gram Pınar marka uzun sosis fiyatı yalnızca 37,50 TL.

170 gram tavuk dürüm fiyatı Aytaç markasında yalnızca 19,50 TL.

Eker marka sütlü tatlı çeşitleri 10 TL.

Kakaolu mısır ve buğday gevreği fiyatı 750 gram yalnızca 42,50 TL.

410 gram Superfresh marka Cheddarlı ve Pestolu pizza fiyatı sadece 42,50 TL.

Dondurulmuş çorba çeşitleri, 750 gram fiyatı ise 37,50 TL.

Temizlenmiş sardalya 500 gram fiyatı 21,50 TL.

580 gram kaşık pasta çeşitleri yalnızca 69 TL.

500 gram temizlenmiş hamsinin fiyatı 29,50 TL.



BİM 28 Şubat - 6 Mart aktüel katalog indirimleriyle dolaplar taşıyor



BİM’de Eker marka 5 kilo yoğurdun fiyatı yalnızca 99 TL.

Torku marka 2 kilo tam yağlı yoğurt fiyatı ise 59,50 TL.

500 gram Torku tam yağlı beyaz peynir ise 57,50 TL.

1500 gram yarım yağlı tost peynirin fiyatı yalnızca 175 TL.

600 gram Bahçıvan marka taze kaşar peyniri ise 105 TL.

4’lü 1 litrelik Torku yağlı sütlerin fiyatı 92,50 TL.

250 gram Kars eski kaşar peynir ise yalnızca 49,50 TL.