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BİM 21-28 Ocak 2025 indirimli ürünler; 5 Litresi 79.50 TL'den satılacak

BİM, 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni Aktüel Kataloğu ile alışverişinize değer katmaya devam ediyor.

BİM 21-28 Ocak 2025 indirimli ürünler; 5 Litresi 79.50 TL'den satılacak

Bu hafta, her bütçeye hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Hem evdeki günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak hem de bütçenizi korumak adına oldukça avantajlı fırsatlar sizi bekliyor.

BİM'in sunduğu fırsatlar arasında, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir seçenek yer alıyor. Temizlik ürünleri kategorisinde, evinizin hijyenine katkı sağlayacak kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Gıda bölümünde ise, besleyici ve lezzetli seçenekler, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için ideal.

Kozmetik ürünleri de yine BİM’in indirimli ürünleri arasında bulunuyor. Ünlü markaların ürünleri, uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Hem kaliteli hem de ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için BİM, Ocak ayının son haftasında cazip fırsatlar yaratıyor.

BİM 21-28 Ocak 2025 

BİM'de 5 litre beyaz sirke 79.50 TL'den satılıyor 

Kaynak: Gazeteoku.com

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