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Bim 2025 maaşları; BİM kasiyer maaşları kaç TL oldu?

2025 yılı itibarıyla BİM’de çalışmak isteyen milyonlarca kişi için güncel maaşlar, çalışma saatleri ve sosyal haklar açıklandı.

Bim 2025 maaşları; BİM kasiyer maaşları kaç TL oldu?

Perakende sektörünün öncü firmalarından biri olan BİM, hem istihdam hem de sağladığı sosyal haklar ile dikkat çekiyor. Özellikle enflasyon ve asgari ücret artışları sonrası birçok kişi “BİM’de 2025 maaşları ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte tüm detaylarıyla pozisyon bazlı maaşlar, çalışma saatleri, fazla mesai ücreti ve başvuru süreçleri…

2025 BİM Maaşları Ne Kadar?

BİM, çalışanlarının maaşlarını pozisyona, kıdeme ve deneyime göre belirliyor. 2025 yılı itibarıyla güncellenen net maaş aralıkları şu şekilde:

Pozisyon

Aylık Net Maaş (TL)

Part-Time Çalışan

14.000 TL

Kasiyer

24.000 TL – 32.000 TL

Reyon Görevlisi

24.000 TL – 29.000 TL

Mağaza Müdürü

30.000 TL – 33.500 TL

Bölge Sorumlusu

35.000 TL – 39.000 TL

BİM Çalışma Saatleri ve Vardiya Sistemi

BİM, haftalık 45 saatlik bir çalışma düzenine sahiptir. Bu süre, sabah ve akşam olmak üzere iki vardiya şeklinde organize edilir.

Toplam Çalışma Süresi: Haftada 45 saat

Günlük Ortalama Süre: 7,5 saat

Vardiyalar:

Sabah: 09:00 – 16:30

Akşam: 13:30 – 21:00

İzin Günü: Haftada 1 gün

Resmî Tatil Çalışmaları: Ek ödeme ile değerlendirilir

Fazla mesai yapan çalışanlara yasal çerçevede ek ücret ödenir.


BİM’de Sunulan Ek Ödemeler ve Sosyal Haklar

BİM sadece maaş değil, ek ödemeler ve sosyal haklar konusunda da çalışanlarına destek sağlıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla öne çıkan haklar:

✅ Yemek Parası: Aylık 2.000 TL – 5.000 TL

✅ Bayram Primleri: Dini bayramlarda ödenen ekstra ücret

✅ Yol Ücreti: Bazı bölgelerde sağlanan ulaşım desteği

✅ Fazla Mesai Ücreti: Haftalık 45 saati aşan her saat için ek ödeme

✅ Sigorta: Tüm çalışanlar için SGK sigortası zorunlu olarak yapılır


BİM Maaşları Hangi Bankaya Yatıyor?

BİM personel maaşlarını Garanti Bankası aracılığıyla ödemektedir. Yeni başlayan çalışanlar, maaş ödemesi için bu bankada hesap açmalıdır.

📌 Maaş Yatırma Tarihleri: Her ayın 10’u ile 15’i arası

BİM'e Nasıl Başvuru Yapılır?

BİM’de çalışmak isteyen adaylar aşağıdaki kanallar üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir:

BİM Kariyer Sayfası: Resmî siteden online başvuru

Mağaza Başvurusu: Size en yakın şubeye giderek form doldurabilirsiniz

İŞKUR Başvurusu: Açık pozisyonları İŞKUR üzerinden takip ederek başvurabilirsiniz

BİM İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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