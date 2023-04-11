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BİM 14 Nisan Cuma kataloğunda Airfryer 1.799 TL! Düdüklü tencere 429 TL! Evin tüm ihtiyaçları 14 Nisan’da BİM’de

BİM 14 Nisan Cuma aktüel katalog indirimleri dev fırsatlarla geldi. Airfryer fiyatı yalnızca 1.799 TL, düdüklü tencere seti ise 429 TL. Evin tüm ihtiyaçları 14 – 20 Nisan BİM aktüel katalog indirimlerinde. İşte 14 – 20 Nisan BİM aktüel katalog indirim detayları haberimizde...

BİM 14 Nisan Cuma kataloğunda Airfryer 1.799 TL! Düdüklü tencere 429 TL! Evin tüm ihtiyaçları 14 Nisan’da BİM’de

BİM her salı ve cuma günleri indirimli yeni ürünleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasına yardımcı olan market zincirlerinden birisi. 14 Nisan Cuma günü ise bu sıra en popüler olan ev ihtiyaçlarından Airfryer ile düdüklü tencere setinde vatandaşları dev indirimlerle buluşturuyor. Peki, BİM 14 Nisan aktüel katalog indirimlerinde neler var? 14 – 20 Nisan BİM aktüel katalog indirimleri... 


14 NİSAN BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 


BİM’de cuma günü Agu Baby marka bebek bezinin fiyatı yalnızca 162 TL.  
Airwick arka elektrikli oda kokusu kiti yalnızca 99 TL. 
Doremi marka dikişsiz taytın fiyatı yalnızca 99 TL. 
Tutku marka boxer 39,50 TL iken Casilli marka lazer kesim slip kilot ise 29,75 TL. 
Evin tüm ihtiyaçlarına en uygun fiyatlarla ulaşılan BİM Marketleri bu cuma temizlik ürünlerinde de indirimler sunuyor. 


12 kilogram Peros marka toz deterjanın fiyatı yalnızca 189 TL. 
5 litre domestos ultra çamaşır suyunun fiyatı sadece 69 TL.  
2 katlı ve 12 rulo Blume marka kağıt havlu fiyatı 79 TL iken Blume marka peçete fiyatı ise 23,50 TL.  
4 litre Komili marka sıvı sabunun fiyatı ise 42,50 TL. 

14 Nisan BİM aktüel katalog indirimlerinde HP marka notebook fiyatı yalnızca 9.999 TL iken HP marka yazıcı, sırt çantası, bluetooth klavye, Casper marka cep telefonu, ve mouse da indirimli olarak satışta. 


Kiğılı marka erkek gömlek fiyatı 199 TL. 
Kot gömlek fiyatı yalnızca 189 TL. 
Kadın kot 149, erkek kot fiyatı ise 159 TL olarak BİM’de. 
Ayrıca çanta seçenekleri de 14 – 20 Nisan BİM aktüel katalog indirimlerinde. 
Evlerine uygun fiyatlı Airfryer almak isteyenler içinse Kumtel markayla BİM 1.799 TL’ye satışa sundu.  
Arnica Türk kahvesi makinesi ise yalnızca 499 TL. 
Arnica marka elektrikli süpürge yalnızca 1.799 TL. 
Düdüklü tencere seti ise yalnızca 429 TL. 

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