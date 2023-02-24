Benzinden sonra motorinde indirim! Motorin güncel fiyatı

Uluslararası yaşanan fiyat değişimleri, enflasyon, brent petrol fiyatlarının etkilenmesi gibi birçok sebeple akaryakıt fiyatlarında da sık sık değişiklikler gündeme geliyor. Araç sahipleri depoları fullemek bir yana benzin, LPG, otogaz alırken sık sık düşünür duruma geldi. İnsanların araçlarını gerektiği kadar kullanma çabaları da cabası.



Geçtiğimiz gün benzine gelen indirimin ardından dün motorin fiyatlarında da gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim beklendiği açıklanmıştı. 24 Şubat motorin fiyatları 63 kuruş düşecek denmişti. Bugün motorin fiyatlarında indirim yapıldı.



24 Şubat motorin fiyatı ne kadar?



24 Şubat motorin fiyatların 61 kuruş indirim yapıldı. Yıl başında motorinin fiyatı 23,50 TL iken, benzinin fiyatı 21,14 TL’ydi.

Böylelikle 24 Şubat İstanbul Anadolu yakası motorin litre fiyatı 20,56 olurken, Avrupa Yakası’nda ise 20,62 TL oldu.

24 Şubat Ankara motorin fiyatı ise 20,97 TL oldu.

24 Şubat İzmir motorin fiyatı ise 21,03 TL oldu.