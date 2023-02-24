GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Benzinden sonra motorinde indirim! Motorin güncel fiyatı

Dün bilgisi gelen 63 kuruş indirim bugün gerçekleşti. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 61 kuruş indirim yapıldı. Bununla birlikte motorinin litre fiyatlarında büyük değişiklik yaşandı. İşte güncel motorin fiyatları...

Benzinden sonra motorinde indirim! Motorin güncel fiyatı

Uluslararası yaşanan fiyat değişimleri, enflasyon, brent petrol fiyatlarının etkilenmesi gibi birçok sebeple akaryakıt fiyatlarında da sık sık değişiklikler gündeme geliyor. Araç sahipleri depoları fullemek bir yana benzin, LPG, otogaz alırken sık sık düşünür duruma geldi. İnsanların araçlarını gerektiği kadar kullanma çabaları da cabası.  


Geçtiğimiz gün benzine gelen indirimin ardından dün motorin fiyatlarında da gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim beklendiği açıklanmıştı. 24 Şubat motorin fiyatları 63 kuruş düşecek denmişti. Bugün motorin fiyatlarında indirim yapıldı. 


24 Şubat motorin fiyatı ne kadar? 


24 Şubat motorin fiyatların 61 kuruş indirim yapıldı. Yıl başında motorinin fiyatı 23,50 TL iken, benzinin fiyatı 21,14 TL’ydi.  
Böylelikle 24 Şubat İstanbul Anadolu yakası motorin litre fiyatı 20,56 olurken, Avrupa Yakası’nda ise 20,62 TL oldu. 
24 Şubat Ankara motorin fiyatı ise 20,97 TL oldu. 
24 Şubat İzmir motorin fiyatı ise 21,03 TL oldu. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye bu ay çifte maaş ödenecek! Hemen kontrol edin siz de alabilirsiniz Emekliye bu ay çifte maaş ödenecek! Hemen kontrol edin siz de alabilirsiniz
Emekliye promosyon kıyağı! Rakamı duyan maaşını taşımak için o bankaya koşuyor Emekliye promosyon kıyağı! Rakamı duyan maaşını taşımak için o bankaya koşuyor
Tuzak çok büyük! Uzman isim elinde 1 gram bile altını olanları uyardı, sakın ola yapmayın Tuzak çok büyük! Uzman isim elinde 1 gram bile altını olanları uyardı, sakın ola yapmayın
Devlet bu kişilere tekrar maaş bağlıyor! 8.000 TL maaş devlet tarafından yatırılacak! Devlet bu kişilere tekrar maaş bağlıyor! 8.000 TL maaş devlet tarafından yatırılacak!
5500 TL üstü maaş alan emekliye İş Bankası karşılıksız ve geri ödemesi 7500 TL nakit destek veriyor 5500 TL üstü maaş alan emekliye İş Bankası karşılıksız ve geri ödemesi 7500 TL nakit destek veriyor
BİM yaptı yapacağını! Evlilik hazırlığı yapanlar yarın BİM'e akın edecek! İşte BİM 24 Şubat aktüel ürünler listesi BİM yaptı yapacağını! Evlilik hazırlığı yapanlar yarın BİM'e akın edecek! İşte BİM 24 Şubat aktüel ürünler listesi
SON HABERLER
Hande Fırat: Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi Hande Fırat: Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi
Kübra Par: Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Günlük bin adet çadır üretim kapasitemiz var Kübra Par: Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Günlük bin adet çadır üretim kapasitemiz var
Mahmut Övür: Altılı Masa’da dosyalar savaşı Mahmut Övür: Altılı Masa’da dosyalar savaşı
Talat Atilla: 6'lı masanın 7 kişilik sırrı! Kılıçdaroğlu'nun ilan edileceği gün! Akşener'in Uysal'a rezervi neden? Talat Atilla: 6'lı masanın 7 kişilik sırrı! Kılıçdaroğlu'nun ilan edileceği gün! Akşener'in Uysal'a rezervi neden?
İsmet Özçelik: Seçim konusunda 'Altılı Masa'nın kafası karışık… İsmet Özçelik: Seçim konusunda 'Altılı Masa'nın kafası karışık…
İbrahim Kahveci: 100 bin kişi niye öldü? İbrahim Kahveci: 100 bin kişi niye öldü?
Fuat Uğur: Hac paraları tamam da Ege adalarında Yunan’a gidecek milyar dolarlar ne olacak? Fuat Uğur: Hac paraları tamam da Ege adalarında Yunan’a gidecek milyar dolarlar ne olacak?
Tüm emeklilere ayırt edilmeden yatırılacak! Açıklama geldi, hesapları kontrol edin! Tüm emeklilere ayırt edilmeden yatırılacak! Açıklama geldi, hesapları kontrol edin!