BENZİN-MAZOT-LPG fiyatı SON DAKİKA! 3’lü zam geliyor: Gece yarısı tarife değişecek

Akaryakıt zammı son dakika 3. akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam geliyor. Benzin mazot LPG fiyatı değişiyor. Üçü bir arada zam sonrası araç sahipleri İsyan edecek. Akaryakıt fiyatlarına gelecek zam Bayram öncesinde pompaya yansıyacak. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin Mazot ve LPG'ye ne kadar zam geliyor?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaza zam bekleniyor. Peki benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, LPG ve mazot litre fiyatları...

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaza (LPG fiyatı) için zam bekleniyor. Benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 26 Haziran 2023 benzin ve mazot il il litre fiyatları...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.

LPG FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

LPG fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 0,66 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 23,85 TL

Ankara 24,29 TL

İzmir 24,40 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 24,06 TL

Ankara 24,50 TL

İzmir 24,52 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul 11,02 TL

Ankara 10,97 TL

İzmir 10,74 TL