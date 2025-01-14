GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Türkiye'ye kar müjdesi tarih geldi Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Benzin litre fiyatına kallavi bir zam daha

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. 16 Ocak 2025 gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarında önemli artışlar bekleniyor.

Benzin litre fiyatına kallavi bir zam daha

Petrol fiyatlarındaki rekor artışın etkisiyle, motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak. Bu artışla birlikte, motorin fiyatının 50 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatlarında Rekor Artış

Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatlarına yapılacak zam, tüketiciler tarafından büyük bir endişe ile karşılanıyor. 16 Ocak’tan itibaren geçerli olacak bu yeni tarifeyle, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 48 TL’ye çıkarken, benzinin litre fiyatı ise 46,72 TL’ye yükselecek. Ankara'da motorin 48,77 TL, benzin ise 47,34 TL olacak. İzmir’de ise motorin 49,16 TL, benzin ise 47,72 TL fiyatından satışa sunulacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde motorin fiyatlarının 50 TL’ye ulaşması bekleniyor. Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde bu artış daha belirgin olacak.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve yerel vergi politikaları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrolün uluslararası piyasalardaki fiyatı doğrultusunda düzenleniyor. 

Kaynak: Akaryakıt Fiyatları – Petrol Ofisi

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek
Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi
Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek
Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber
SON HABERLER
BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı! İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!
Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam
Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber