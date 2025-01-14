Benzin litre fiyatına kallavi bir zam daha

Petrol fiyatlarındaki rekor artışın etkisiyle, motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak. Bu artışla birlikte, motorin fiyatının 50 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatlarında Rekor Artış

Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatlarına yapılacak zam, tüketiciler tarafından büyük bir endişe ile karşılanıyor. 16 Ocak’tan itibaren geçerli olacak bu yeni tarifeyle, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 48 TL’ye çıkarken, benzinin litre fiyatı ise 46,72 TL’ye yükselecek. Ankara'da motorin 48,77 TL, benzin ise 47,34 TL olacak. İzmir’de ise motorin 49,16 TL, benzin ise 47,72 TL fiyatından satışa sunulacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde motorin fiyatlarının 50 TL’ye ulaşması bekleniyor. Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde bu artış daha belirgin olacak.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve yerel vergi politikaları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrolün uluslararası piyasalardaki fiyatı doğrultusunda düzenleniyor.

Kaynak: Akaryakıt Fiyatları – Petrol Ofisi