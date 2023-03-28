Benzin fiyatlarına ayar geldi! 28 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ne kadar oldu?Motorine zam geldi mi?

Araç sahipleri Brent petroldeki yaşanan büyük düşüşlerin ardından güzel bir zam bekliyordu. Ancak tahminler hiçbir şekilde beklendiği gibi olmadı. Motorinde iki kere üst üste yapılan zamlar da fazla bir işe yaramadı. Arkadan gelen zamlarla gerçekleştirilen indirimlerin bir anlamı kalmadı. Sürücüler artık akaryakıt fiyatlarına isyan etme noktasına gelmişken ardından bir zam haberi duyuldu.



Araç sahibi olan vatandaşlar petroldeki yaşanan değişimin motorin, LPG ve benzin fiyatlarına etki etmesini bekliyor. Bu sebeple de her gün “Akaryakıt fiyatları ne kadar?” araştırmalarını gerçekleştiriyor. Son olarak benzinde görülen zam 14 Şubat tarihinde 1 TL üstünde yapılmıştı, ardından 1,5 ay sonra 28 Mart 2023 tarihinde güzel bir zam haberi daha geldi. Vatandaş zamlardan her alanda bıkmışken 81 kuruş zam görüldü. Peki, 28 Mart benzin fiyatı ne kadar? Güncel motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları...



28 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?



Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki en büyük etki payı Rusya Ukrayna savaşlarına ait. Bu savaşın jeopolitik gerilimi tırmandırması ile küresel bankacılık sektörüne güvensizlik de artmıştı. Petrol fiyatlarının döviz kuruyla etkilenmesiyle beraber zam haberi de sürücüler için üzücü bir şekilde geldi.



14 Şubat 2023 tarihinde 1,09 TL zamdan sonra 28 Mart 2023 tarihinde yeni zam geldi. 1,5 ay sonra benzinde bir kere daha 81 kuruş zam görüldü. Şimdilik motorin fiyatlarına dair bir güncelleme olmadı.



İstanbul 28 Mart akaryakıt fiyatları



İstanbul Anadolu Yakası için benzinin 1 litresinin fiyatı 21, 31 TL iken motorin içinse fiyat 21,35 TL. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 20,43 TL civarında iken motorin ise 20,49 TL olarak araç sahiplerine sunuluyor.



Ankara 28 Mart akaryakıt fiyatları



Ankara’da benzinin litre fiyatı 21,75 TL’ye sürücülere satılıyor. Motorinin fiyatını ise araç sahipleri 20,84 TL civarında satın almaya devam ediyor.



İzmir 28 Mart akaryakıt fiyatları



İzmir’de benzinin litresi 21,73 TL’den sürücülere satışa sunulmuşken motorinin fiyatı ise 20,92 TL.



Türkiye’de akaryakıt nasıl hesaplanıyor?



Ülkemizde akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatının üstüne EPDK ile ÖTV eklenerek hesap edilmektedir. KDV hariç rafineri fiyatı bulunmakta olup Akdeniz - İtalyan günlük CIF piyasası takibi üstünden fiyat değişiklikleri yapılabilmektedir.