Benzin Fiyatlarına 6 Ağustos'tan İtibaren Büyük İndirim!

Sürücüler müjde! Benzin fiyatlarında büyük bir indirim kapıda. 6 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzine 1 lira 73 kuruşluk bir indirim uygulanacağı duyuruldu.

Bu indirimle birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 45,10 TL'den 43,37 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 44,97 TL'den 43,24 TL'ye düşecek.

Ankara'da benzin litre fiyatı 45,73 TL'den 43,99 TL'ye gerilerken, İzmir'de ise 46,14 TL'den 44,41 TL'ye inecek.

Motorin fiyatları ise sabit kalacak. Sürücüler, benzin fiyatlarındaki bu değişiklikle birlikte rahat bir nefes alacak. Güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmek isteyenler için bu indirim önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.