Benzin fiyatında Mart sonu indirimleri! Petrol Ofisi, BP, Opet, Shell başlattı! 26 Mart akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına dair değişimler özellikle küresel bazda etkiye sahip olan Brent petrol varil fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Son zamanlarda döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar elbette her açıdan etkisini gösterdi. Akaryakıt alacak olan sürücüler de bu durumun sıkı takipçisi. Peki, akaryakıt indirimlerinde son durum nedir? İşte akaryakıt indirimi ve 26 Mart benzin, LPG, motorin fiyatları...



21 Mart tarihinde motorine 81 kuruş artış yapılmıştı. İki defa gelen indirimin doların 19 TL’yi aşmasından sonra bir anlamı kalmadı. Şimdiyse Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber benzinde bir indirim bekleniyor. Peki, 26 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları ne kadar?



26 Mart Petrol Ofisi akaryakıt fiyatları



Petrol Ofisi İstanbul’da Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatını 20,45 TL’den satarken LPG’yi 11,73 TL’den ve motorini de 20,41 TL’den satıyor.



Avrupa Yakası’nda ise benzinin litresi 20,5 TL iken LPG fiyatı 11,99 TL ve motorin ise 20,47 TL oldu.



Ankara’da 20,86 TL olan benzinin litresine oranla motorinin fiyatı 20,85 TL. LPG’nin fiyatı ise 1 litreye 11,99 TL oldu.



İzmir’de 1 litre benzin Petrol Ofisi’nde 20,84 TL iken, LPG fiyatı 11,79 ve motorin fiyatı ise 20,94 TL.



26 Mart BP akaryakıt fiyatları



Akaryakıt fiyatları BP İstanbul Anadolu Yakası istasyonlarında 20,89 TL benzin, 20,36 TL motorin ve 11,37 TL ise LPG.



Avrupa Yakası BP istasyonlarına geldiğimiz zaman benzinin litresi 20,94 TL, LPG ise 11,83 ve motorin 20,42 TL.



Ankara BP istasyonları içinse 1 litre benzin 21,23 TL iken motorin fiyatı 20,81 TL ve LPG’nin fiyatı ise 11,70 TL oldu.



İzmir BP istasyonlarında motorin fiyatı 20,90 TL, benzinin litresi 21,16 TL ve LPG ise 11,77 TL.



26 Mart Opet akaryakıt fiyatları



Opet’de akaryakıt fiyatları benzinde İstanbul Anadolu Yakası 20,47 TL iken Avrupa Yakası 20,52 TL. Motorin içinse Anadolu Yakası 20,39 TL iken Avrupa Yakası 20,48 TL oldu.



Ankara Opet istasyonunda benzinin litresi 20,08 TL iken İzmir’de 20,77 TL. Motorin Ankara’da 20,85 TL iken İzmir’de fiyatı 20,93 TL.



26 Mart Shell akaryakıt fiyatları



Shell istasyonlarında İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı 20,41 TL, LPG 12,07 TL, motorin ise 20,36 TL.



Avrupa Yakası Shell istasyonlarında benzin 20,46 TL, LPG 12,07 TL, motorin ise 20,42 TL.



Ankara’da Shell istasyonlarında 20,78 TL olan benzin, İzmir’de 20,75 TL. Motorin Ankara’da 21,46 TL iken, İzmir Shell istasyonlarında 20,93 TL. LPG ise Ankara’da 12,26 TL iken İzmir’de 11,95 TL oldu.