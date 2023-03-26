GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Benzin fiyatında Mart sonu indirimleri! Petrol Ofisi, BP, Opet, Shell başlattı! 26 Mart akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatında Mart sonu indirimleri! Petrol Ofisi, BP, Opet, Shell başlattı. 26 Mart akaryakıt fiyatları nedir? İşte güncel akaryakıt fiyatları detayları...

Benzin fiyatında Mart sonu indirimleri! Petrol Ofisi, BP, Opet, Shell başlattı! 26 Mart akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına dair değişimler özellikle küresel bazda etkiye sahip olan Brent petrol varil fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Son zamanlarda döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar elbette her açıdan etkisini gösterdi. Akaryakıt alacak olan sürücüler de bu durumun sıkı takipçisi. Peki, akaryakıt indirimlerinde son durum nedir? İşte akaryakıt indirimi ve 26 Mart benzin, LPG, motorin fiyatları... 


21 Mart tarihinde motorine 81 kuruş artış yapılmıştı. İki defa gelen indirimin doların 19 TL’yi aşmasından sonra bir anlamı kalmadı. Şimdiyse Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber benzinde bir indirim bekleniyor. Peki, 26 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları ne kadar?


26 Mart Petrol Ofisi akaryakıt fiyatları 


Petrol Ofisi İstanbul’da Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatını 20,45 TL’den satarken LPG’yi 11,73 TL’den ve motorini de 20,41 TL’den satıyor. 


Avrupa Yakası’nda ise benzinin litresi 20,5 TL iken LPG fiyatı 11,99 TL ve motorin ise 20,47 TL oldu.

 
Ankara’da 20,86 TL olan benzinin litresine oranla motorinin fiyatı 20,85 TL. LPG’nin fiyatı ise 1 litreye 11,99 TL oldu. 


İzmir’de 1 litre benzin Petrol Ofisi’nde 20,84 TL iken, LPG fiyatı 11,79 ve motorin fiyatı ise 20,94 TL. 


26 Mart BP akaryakıt fiyatları 


Akaryakıt fiyatları BP İstanbul Anadolu Yakası istasyonlarında 20,89 TL benzin, 20,36 TL motorin ve 11,37 TL ise LPG. 


Avrupa Yakası BP istasyonlarına geldiğimiz zaman benzinin litresi 20,94 TL, LPG ise 11,83 ve motorin 20,42 TL. 


Ankara BP istasyonları içinse 1 litre benzin 21,23 TL iken motorin fiyatı 20,81 TL ve LPG’nin fiyatı ise 11,70 TL oldu.  


İzmir BP istasyonlarında motorin fiyatı 20,90 TL, benzinin litresi 21,16 TL ve LPG ise 11,77 TL. 


26 Mart Opet akaryakıt fiyatları 


Opet’de akaryakıt fiyatları benzinde İstanbul Anadolu Yakası 20,47 TL iken Avrupa Yakası 20,52 TL. Motorin içinse Anadolu Yakası 20,39 TL iken Avrupa Yakası 20,48 TL oldu. 


Ankara Opet istasyonunda benzinin litresi 20,08 TL iken İzmir’de 20,77 TL. Motorin Ankara’da 20,85 TL iken İzmir’de fiyatı 20,93 TL. 


26 Mart Shell akaryakıt fiyatları 


Shell istasyonlarında İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı 20,41 TL, LPG 12,07 TL, motorin ise 20,36 TL.  


Avrupa Yakası Shell istasyonlarında benzin 20,46 TL, LPG 12,07 TL, motorin ise 20,42 TL. 


Ankara’da Shell istasyonlarında 20,78 TL olan benzin, İzmir’de 20,75 TL. Motorin Ankara’da 21,46 TL iken, İzmir Shell istasyonlarında 20,93 TL. LPG ise Ankara’da 12,26 TL iken İzmir’de 11,95 TL oldu. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
EYT hakkında son dakika açıklaması! Toplu ödeme yapılması için başvuru yapılacak! EYT hakkında son dakika açıklaması! Toplu ödeme yapılması için başvuru yapılacak!
20 TL - 25 TL deniyordu ama ters köşe yaptı! Dolar 40 TL olacak, tarihi bile belli 20 TL - 25 TL deniyordu ama ters köşe yaptı! Dolar 40 TL olacak, tarihi bile belli
SGK'dan büyük kıyak! Asgari ücretli çalışanlara tek seferde 25 bin TL ödeme yapılacak SGK'dan büyük kıyak! Asgari ücretli çalışanlara tek seferde 25 bin TL ödeme yapılacak
Emekli tuttuğunu kopardı! 2000 TL zam kapsamı genişliyor, 4A 4B 4C'li tüm emeklilere müjde kapıda Emekli tuttuğunu kopardı! 2000 TL zam kapsamı genişliyor, 4A 4B 4C'li tüm emeklilere müjde kapıda
Memura ara zam! Ak Parti'nin en tepesinden son dakika açıklaması geldi Memura ara zam! Ak Parti'nin en tepesinden son dakika açıklaması geldi
Cumhurbaşkanı’ndan start verildi! 10.000 TL net hesaplara yatacak Cumhurbaşkanı’ndan start verildi! 10.000 TL net hesaplara yatacak
SON HABERLER
Yapı Kredi banka kartı kullananlara dikkat! Dikkat çekici açıklama yapıldı! Yapı Kredi banka kartı kullananlara dikkat! Dikkat çekici açıklama yapıldı!
Bu ödemeler iptal, paralar iade edilecek! İdari kontrollerinizi hemen yaptırın! Bu ödemeler iptal, paralar iade edilecek! İdari kontrollerinizi hemen yaptırın!
O ürünler raflardan kalkacak! ŞOK, BİM, A101 tükenmeden alın! O ürünler raflardan kalkacak! ŞOK, BİM, A101 tükenmeden alın!
TC kimlik numarası sonu 0 2 4 6 8 olanlara ödeme yapılıyor 4 bin TL'yi geçti TC kimlik numarası sonu 0 2 4 6 8 olanlara ödeme yapılıyor 4 bin TL'yi geçti
Benzin fiyatında Mart sonu indirimleri! Petrol Ofisi, BP, Opet, Shell başlattı! 26 Mart akaryakıt fiyatları Benzin fiyatında Mart sonu indirimleri! Petrol Ofisi, BP, Opet, Shell başlattı! 26 Mart akaryakıt fiyatları
Akbank Direct kullananlara büyük kampanya! Şartsız ve masrafsız 54 bin TL trink para! Akbank Direct kullananlara büyük kampanya! Şartsız ve masrafsız 54 bin TL trink para!
T.C. kimlikle ikramiye gibi ödeme! Onaylanınca 1 gün sonra 2.604 TL hesaplarda! T.C. kimlikle ikramiye gibi ödeme! Onaylanınca 1 gün sonra 2.604 TL hesaplarda!
Migros’ta mega indirim günleri! Un, sıvıyağ, süt ve süt ürünlerinde dev indirimler! Migros’ta mega indirim günleri! Un, sıvıyağ, süt ve süt ürünlerinde dev indirimler!