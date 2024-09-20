Benzin, Dizel ve LPG'de tabela yeniden değişti

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vergi artışlarıyla birleşerek akaryakıt piyasasında hem indirim hem de zam beklentilerini beraberinde getiriyor.

Şehir Bazında Akaryakıt Fiyatları

20 Eylül itibarıyla Türkiye'nin önde gelen şehirlerindeki benzin, motorin ve LPG fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiş bulunuyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 41.53 TL

Motorin: 41.74 TL

LPG: 25.15 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 41.41 TL

Motorin: 41.66 TL

LPG: 24.61 TL

Ankara

Benzin: 41.86 TL

Motorin: 42.15 TL

LPG: 25.16 TL

İzmir

Benzin: 42.31 TL

Motorin: 42.66 TL

LPG: 24.91 TL

Ülke genelinde artan enflasyon oranları ve ekonomik dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesine yol açıyor. Tüketiciler, benzin ve motorin fiyatlarındaki bu dalgalanmalar nedeniyle yakıt maliyetlerinde öngörülemeyen artışlar yaşıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesindeki işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları büyük bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, döviz kurlarındaki değişiklikler de fiyat hesaplamalarında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.