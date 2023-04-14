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Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara

Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapan vatandaşlara 1.000 - 3000 TL arasında ödeme yatıyor. İşte belediye desteklerine dair detaylar...

Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara

Türkiye enflasyonun içinden çıkılmaz bir hale gelirken ve vatandaşların alım gücü gittikçe zayıflarken bazı aileler artık temel ihtiyaçları dahi karşılamakta zorlanıyor. Barınma, beslenme, hayatını sürdürme noktasında dahi sıkıntı yaşamaya başlayan vatandaşlar bunların dışında kalan her şeye lüks gözüyle bakıyor.  


Devlet tarafından, özellikle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlara ek olarak belediyeler de vatandaşlara çeşitli destekler sunmaktadır. Peki, belediye destekleri nelerdir? Belediye yardımları neler? Belediye yardımlarından kimler yararlanabilir? Belediye nakdi yardım şartları neler? İşte belediye yardımlarına dair detaylar haberimizde... 


BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU 


Belediye nakdi yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşların bizzat bulundukları bölgenin belediyesine giderek veyahut ikametgahlarına en yakın SYDV’ye (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) giderek kendilerine verilen formu eksiksiz biçimde doldurmaları akabinde incelemeler yapılmaktadır.

Müracaatın gerçekleşmesinden sonra belirlenen vatandaşlara belediyeler 1000, 2000, 3000 TL kadar nakdi destek yardımı yapabilmektedir. Belediyeden belediye değişmesi ihtimali ile bazı yerlerde online başvuru da yapılabilmektedir.  
Bunlara ek olarak e-Devlet platformundan da yapılabilmektedir. E-Devlet platformundan başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine yönlendirilirsiniz. Belediye yardım başvurusu yapmak için ALO 153 Beyaz Masa hattı da aranabilmektedir. Olumlu ya da olumsuz sonucu öğrenmek isteyenler ise yine e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilmektedir. 


BELEDİYE YARDIMLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR? 


Belediye nakdi yardımlarına ek olarak yakacak, gıda, süt yardımı, engelli yardımı, belediye bursu, yeni doğan paketi, ilaç ve sağlık yardımı, kırtasiye yardımı, okul ve asker ailesi yardımı, medikal, tıbbi malzeme yardımı, şehit yakınları ve gazi yardımları ile eşya ve giysi yardımları da yapılabilmektedir. Bu yardımlardan ihtiyaç sahibi vatandaşlar faydalanabilmektedir.  


Muhtaç durumda olan, yoksul, dar gelirli vatandaşlar ile afetzedeler, kronik hastalığı olanlar, gelirsiz yaşlılar ile kimsesizler, dar gelirli ailelerin üniversiteye giden çocukları, şehit yakınları ve gaziler belediye nakdi yardımları ile diğer yardımlara başvuru yapabilmektedir. 

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