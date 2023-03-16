Belediyeler yeni girişimlerini açıkladı! Maaşı yetmeyen hanelere ödeme! Başvuran alıyor

Ülke genelindeki fiyat artışlarının artık tavanı dahi geçmiş olması vatandaşların birçoğunun ihtiyaçlara yetişememesine sebep oluyor. Asgari ücretle geçinen vatandaşlar dahi geçim sıkıntısını sonuna kadar yaşıyorlar. Kira, fatura, evin ihtiyaçları ve benzeri her noktada hayat pahalılığı tarif edilemeyecek kadar artmış durumda. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok devlet desteği projesi yapıyor. Şimdi belediyelerin yaptığı çalışmayla maaşı ay sonuna kadar yetmeyen vatandaşlara destek sağlanıyor. Peki belediye yardımından kimler yararlanabilir? Belediye desteği alma şartları nedir? İşte belediyelerin açıkladığı destek yardımına dair tüm detaylar...



İhtiyacı olan vatandaşlar için belediyelerin hazırladığı proje kapsamında kimler ödeme alacak? Belediyeler ne kadar yardım ödemesi yapacak? Belediye desteği başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşların merak ettiği sorular haberimizde.



Kira yardımı ne kadar yapılıyor?



Kira yardımı ödemeleri ihtiyacı olan vatandaşlara yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından da iletilmektedir. Kaymakamlık ve belediyeler de ayrıca kira yardımlarında bulunmaktadır. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerle, diğer illerin kira yardımları birbirinden farklıdır. Genel olarak kira yardımları 900 ila 2500 TL aralığında yapılmaktadır.



Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?



Kira yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar e-devlet adresinden müracaatlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkine tıkladıktan sonra kira yardımı başvurunuzu hızlı şekilde gerçekleştirebilmektesiniz.



E-devlet üzerinden başvuru yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de yapılabilmektedir. Belediyelerden alınacak kira yardımı içinse bizzat belediyenize gidebilir ya da ikametinize ait belediyenin internet adresinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kaymakamlıklara yapılan başvurular ile de kira yardımı alınabilmektedir.



Kira yardımı kimlere yapılır?



Kira yardımı ödemesi yapılacak kişilerin maddi anlamda zorluk yaşayan haneler olması gerekmektedir. Bu da somut olarak ailedeki kişilere düşen nakit miktarına dayanmaktadır. Asgari ücretin 3’te 1’inden daha az düşüyor ise kira yardımı desteği sağlanması gerekmektedir.



Diğer bir şart ise kira yardımı alacak kişilerin dul, yetim aylığı, emekli aylığı ya da ölüm aylığı almaması gerektiğidir. Ek olarak sigortalı çalışan ve maaşlı olan kişilere ödeme yapılmamaktadır.