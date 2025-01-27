Beko'dan büyük indirim; Beyaz eşyalar yarı fiyatına satılıyor

Büyük ev eşyalarından çeyiz setlerine kadar birçok üründe kaçırılmayacak indirimler sunuluyor. İşte detaylar:

Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi Alana Kurutma Makinesinde Büyük İndirim

Eğer 74 cm ve üzeri genişlikte bir buzdolabı veya 10 kg ve üzeri kapasiteli bir çamaşır makinesi almayı düşünüyorsanız, Beko size harika bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında:

KMX 80 Kurutma Makinesi modeli için %50’ye varan indirim uygulanıyor.

Diğer kurutma makinesi modellerinde ise 11.145 TL’ye varan indirim sizleri bekliyor.

Kampanya, her müşteri için yalnızca bir kez geçerli olacak.

3’lü Çeyiz Seti Alışverişine 6.000 TL İndirim!

Evini yenilemek veya yeni ev kurmak isteyenler için kaçırılmayacak bir indirim daha sunuluyor. Kampanya kapsamında seçili ürünlerden üçlü set alımında 6.000 TL’ye varan indirim sağlanıyor.

Bu kampanya şu ürünlerde geçerli:

Seçili buzdolapları, derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri,

Solo ve ankastre fırınlar, ankastre bulaşık makineleri, ankastre buzdolapları,

Televizyon ve klimalar.

Not: Tezgâh seviyesi buzdolapları kampanyaya dahil değildir ve kampanya, başka kampanyalar ile birleştirilemez.

Küçük Ev Aletleri Çeyiz Seti Alana Kurutma Makinesi Hediye!

Beko, küçük ev aletleri çeyiz seti alışverişinde de müşterilerine büyük bir avantaj sunuyor. Kampanya kapsamında belirlenen 8 farklı model ürünü içeren çeyiz setini alanlara 8 kg kapasiteli kurutma makinesi hediye ediliyor!

Hediye edilen kurutma makinesi modeli KMX 80, tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 22.289 TL olarak belirlenmiştir.

Peşin Fiyatına 7 Taksit Avantajı!

Beko’nun bu özel kampanyalarından faydalanmak isteyenler için Ödero Ödeme Sistemi üzerinden peşin fiyatına 7 taksit imkânı sunuluyor. Ancak televizyon alımlarında taksit sayısı yasal düzenlemeler gereği en fazla 4 taksit ile sınırlıdır.

Ocak Ayına Özel Beko Kurutma Makinesi Kampanyası!

16-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yetkili satıcılardan alınan kurutma makinelerinde 30 güne kadar iade hakkı sunuluyor.

Isı pompalı kurutma makinelerinde 10 yıl motor garantisi veriliyor.

30 gün koşulsuz iade hakkı, tüketici finansmanı kullanımlarında geçerli değildir.

Kaynak ve Bilgi İçin: https://www.beko.com.tr/kampanyalar