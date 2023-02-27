Bekleyiş bitti, EYT'de son 2 gün! 99 öncesi sigortalılar için EYT netleşecek! Emeklilikte Yaşa Takılanlar artık son virajda

EYT’nin yasalaşması için son günlere girildi. Meclis’te salı günü açılmasıyla beraber 2 konu ön planda olacak. Birincisi EYT, ikincisi ise yapılandırma yasası. Borçlular yapılandırma yasası ile borçlarından kurtulurken, emeklilik için yaşa takılanlar EYT ile haklarını elde edebilecek. Net ücret prim farkı sebebi ile EYT’lilerin ücretleri artacak. Yani asgari ücretli bir emekli için 638 TL artış olacak. Peki, EYT’de 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? Staj sigortası EYT kapsamına dahil edilecek mi? İşte EYT ile ilgili tüm detaylar...

EYT düzenlemesi artık 28 Şubat’ta netleşecek. Emekli olmayı bekleyenler artık rahat bir nefes alacak. Çalışmaya devam eden kişiler de ise net ücretinde prim farkı sebebi ile artış meydana gelecek. EYT başvuruları ne zaman? EYT ilk maaşlar ne zaman verilecek?

11 ilin derinden sarsıldığı felaketin ardından EYT askıya alınmıştı. 28 Şubat itibariyle artık EYT’nin netleşmesi ve yasalaşması bekleniyor. En son değiştirilmeden EYT yasası komisyon tarafından onaylanmıştı. Ancak Genel Kurul’da değişiklikler olabileceğine dair beklentiler de mevcut. Bunlardan birisi de SSK’lı olan vatandaşlar için kademeli prim şartının 5000 güne inmesi.

8 Eylül 1999 öncesi kısmi emeklilik yaş şartının da erkeklerde 55, kadınlarda 50 olması isteniyor. Diğer bir konu ise yapılandırma.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA NELER VAR?

En kapsamlı yapılandırmanın 2023 yılında gerçekleştirileceği söyleniyor. Bu yapılandırma taslağı kapsamında birçok borçlunun rahatlayacağı öngörülüyor.

Trafik cezası, prim, vergi, KYK, köprü geçiş parası, GSS borçları ile beraber adli ve idari para cezaları, su, çevre, temizlik vergisi borçları ile emlak vergileri için belediyelere de sağlanacak.

Bu borçları da vatandaşlar taksitli veya peşin olarak ödeyebilecek. Ayrıca ana borç üstündeki ceza ya da faizler de silinecek. Buna enflasyon farkı da dahil edilecek.

Peşin ödemelerde ise vatandaşlara enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek. Taksitler ve ödemeler şöyle oluyor:

12 taksit için yüzde 1,09 ve 18 taksitte ise yüzde 1,13, 24 taksitte ödeme yapacaklara yüzde 1,18, 36 ayda ödemeler için yüzde 1,27 ve son olarak 48 taksitte ödeme yapacaklara ise yüzde 1,36 katsayıları düşürülecek.

EYT ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

EYT ödemelerinin ise başvuruların ardından 1 Mart’ta başlaması bekleniyor.