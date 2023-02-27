Beklenen gün geldi! Aile Bakanlığı yardım parası veriyor, o tarihte hesaplara yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 sosyal yardım paraları her ay yatırılmaktadır. Şubat ayı bitmek üzereyken ödemelerini almayan vatandaşlar nasıl öğrenecek? Ödemelerini henüz alamayan vatandaşlar “Sosyal yardım ne zaman yatıyor?” sorusunu arama motorlarından araştırıyor. Peki, sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Programı sorgulama ve detaylar...

Sosyal yardım Şubat 2023 ödemeleri yattı mı? Neden yatmadı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Vatandaşlar sık sık bu soruları Şubat ayının bitmesine yakın araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlarının Şubat ayında hangi gün yatacağı merak ediliyor. 12 ay boyunca ödeme yapılan program çerçevesinde henüz sosyal yardım parası yatmamış olanlar var. İşte e-devlet üzerinden kolayca sorgulama ve başvuru yapabilirsiniz...

AİLE DESTEK PROGRAMI ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımından faydalanan birçok vatandaş Şubat ayı paralarının neden henüz yatmadığını araştırıyor. Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayında henüz yatırılmadı, ancak konuyla alakalı bakanlık bir açıklamada bulunmadı. Geldiği zaman haberimizde yer alacaktır. Peki, sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bakalım.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Merak eden vatandaşlar için müracaatlar e-devlet üzerinden kolay şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak ikametgahın bulunduğu yerlerde 3294 sayılı kanun çerçevesinde açılmış olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

E-devlet üzerinden yapılacak başvurular ve sorgulamalar https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Destek Programı ödemesi almak isteyen kişiler için bazı koşullar söz konusudur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen kişiler https://www.aile.gov.tr/sygm/sayfalar/aile-destek-programi/ adresinden tüm şartları detaylı olarak inceleyebilmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemesi yapılacak olan hanelerde öncelikle sosyoekonomik profil ve gelir durumu baz alınmaktadır. Bu durumda ödemeler hanede kişi başına düşen gelire göre şöyledir:

450 TL altında olanlara 1250 TL

450 ile 911.15 arasındakilere 1100 TL

911,15 ila 1372 arasında olanlara 950 TL

1372,30 ile 2835,60 arasındakilere 850 TL ödeme yapılacaktır.

2023 senesinde Temmuz’a kadar devam edecek ödemelere başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular onaylandıktan sonra 12 ay süreyle ödemeler düzenlenmektedir.