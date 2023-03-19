Beklenen destek ödemesi geldi! Çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladı!

Çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çok sevindirecek bir açıklama geldi. Çiftçilerin hesaplarına destek ödemeleri yatırılmaya başladı. Tarımsal üretimin artması için Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerin mali yüklerinin düşmesi, verimin çoğalması, kırsal kalkınmanın sağlanması ile birlikte verimliliği arttırmak için çeşitli ödemeler ile desteklemeler yapılmaktadır. Bu ödemelerle birlikte çiftçilerin birçok açıdan işlerini yapmaları kolaylaştırılmıştır. Devlet tarafından tarımsal sübvansiyonları düzenli biçimde çiftçilere yatırılmaktadır. Ancak Mart ayı sübvansiyonlarının takibine dair Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıklama yaptı. Peki, çiftçi destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Çiftçi destek ödemesi ne kadar? Çiftçi destek ödemeleri yatırıldı mı?



2023 tarımsal destek ödemesi ne kadar yatıyor?



2023 çiftçi destek ödemesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin açıklamaları doğrultusunda önceki günlerde hesaplara geçti. Bakan Kirişçi, teşvikle ilgili sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Yaptığı açıklamada Kirişçi, “Bugün 115 milyon 508 bin 658 TL tarım teşviki çiftçilerimizin hesabına yatıyor” ifadelerine yer verdi.



2023 çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatıyor?



Çiftçi destek ödemelerinin ne kadar yattığını ve yatıp yatmadığını öğrenmek için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı vatandaşların sorgulama yapması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet üzerinden giriş yapılarak çiftçi destek ödemesi sorgulaması gerçekleştirilmektedir.



Çiftçi destek ödemesi ne kadar yapılıyor?



Çiftçi destek ödemeleri 2023 senesinde tohum desteği kapsamında ürün gruplarına göre gerçekleşmektedir. Ürün gruplarına göre 8 TL ile 200 TL arasında bir miktar saptanmaktadır. Yem bitkisi yetiştiricileri için ise dekar başına 40 ila 150 TL aralığındadır.



Kayıt altına alınmış olan 6 bin işletme için muhasebe veri ağı katılım desteği çerçevesinde işletme başına 600 TL ödeme yapılmaktadır. Arı yetiştiren çiftçi ise kovan sayısına göre bir kovana 15 TL alacaktır.