Bekçi alımı geldi; KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor

İŞKUR aracılığıyla zaman zaman duyurulan KPSS şartsız bekçi alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. Lise mezuniyeti şartıyla yapılan bu alımlar, geniş bir kesime hitap ediyor. İşte İŞKUR’un yayınladığı güncel ilanlar ve bekçi alımı ile ilgili detaylar...

İŞKUR, farklı firmalarla iş birliği yaparak zaman zaman KPSS şartı aranmayan personel alım ilanlarını duyuruyor. Bu ilanlar arasında en dikkat çeken pozisyonlardan biri ise bekçilik. İlanların bu kadar ilgi görmesinin temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

KPSS Şartı Bulunmaması: Adayların sınav koşulu olmadan başvurabilmesi, bu ilanlara başvuru sayısını artırıyor.

Farklı Şehirlerde İmkanlar: Türkiye genelinde farklı şehirlerde ilanların açılması, geniş bir kitleye ulaşılmasını sağlıyor.

Lise Mezunu Adaylara Fırsat: Eğitim şartı olarak lise mezuniyeti yeterli olduğundan, birçok kişi bu ilanlardan yararlanabiliyor.

İŞKUR Aracılığıyla Bekçi Alımı Şartları

İŞKUR’un yayınladığı bekçi alımı ilanlarında aranan genel koşullar, firmaların ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genellikle şu kriterler ön plana çıkıyor:

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlama.

Sorumluluk sahibi ve disiplinli çalışma alışkanlığı.

Etkili iletişim becerilerine sahip olma.

Sorun çözme yeteneği.

Fiziksel ve zihinsel yeterliliğin görevle uyumlu olması.

Güncel Bekçi Alımı İlanları (Ocak 2025)

İŞKUR’da yer alan ve KPSS şartı aranmayan güncel bekçi ilanlarından bazıları şunlardır:

Kaynak: "Bekçi alımı hakkında daha fazla bilgi için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz