BDDK açıkladı! Vatandaşa bir fırsat doğdu! O bankalar müşteri yarışına hızlı giriş yapacak

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) yaptığı açıklamadan sonra vatandaşları da heyecanlandırdı. Özellikle kredi çekmek ve nakit problemlerini çözmek isteyen vatandaşlar, kredi notu düşük olanlar yeni 2 bankanın kurulması haberiyle umutlandı. Kurulacak olan 2 yeni bankanın müşteri çekmek adına eşsiz kampanyalar sunması bekliyor. Vatandaşlar da yeni müşteri olarak faydalanabilecekleri avantajlar olup olmayacağını merak ediyor.



BDDK’nın yaptığı açıklama çerçevesinde finans sektöründe 2 yeni banka hizmete açılıyor. Şu an için yalnızca birisine faaliyet izni sağlandı. BDDK’nın açıklaması Resmi Gazete’de yayımlandı ve sektördeki yeni bankaların cazip imkanlar sunması bekleniyor. İşte BDDK açıklamasının ayrıntıları...



Kurulacak iki yeni bankanın isimleri



BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) açıkladığı 2 yeni bankayla beraber finans sektöründe yeni hareketlenmeler görülecek. Şu an için BDDK, yalnızca bir bankanın faaliyette bulunması için izin sağladı. “Ziraat Dinamik Banka” adı verilen ve 2,5 milyar TL bütçe ile kurulan bankaya Ziraat Katılım Bankası ile iştirakleri ön ayak oldu. Bu banka dijital bankacılıkta aktif olmak üzere kuruluyor.



Diğer söz konusu banka ise Mohammed Noori Ayyed, Hardan Ayyed, Vadeea Ayyed, Noor Ayyed ve Vedat Ayyed’in “Asır Yatırım Bankası A.Ş.” adıyla 600 milyon TL bütçeyle kurulacak. Yatırım bankacılığına odaklı olarak finans sektöründe yer alacak olan banka henüz faaliyete başlamadı.



BDDK kararının ardından sektörde bazı isimler bunun olumlu bir adım olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Kararla birlikte sektörde güvenin sağlanması amaçlanıyor. 2 yeni bankanın kurulmasıyla birlikte sektörde yeni bir hareketlenme ve müşteriler için daha fazla alternatif sağlanabilir.