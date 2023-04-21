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Bayramdan sonra maaşlara zam! 7.600, 15.500 TL! Memur, emekli, asgari ücretli

Bayramın ardından maaşlara zam müjdesi! 7.600 - 15.500 TL arası artış! Memur, emekli ve asgari ücretlilere ara zam! İşte ara zammın tüm detayları haberimizde...

Bayramdan sonra maaşlara zam! 7.600, 15.500 TL! Memur, emekli, asgari ücretli

Emekli, memur ve asgari ücretli vatandaşlar için maaş zamları netleşiyor. Maaşlara gelecek ara zamların ne kadar olacağına dair milyonlarca vatandaş merak içinde. Enflasyon bu kadar artarken gelir seviyesi düşük olan vatandaşların alım gücü gittikçe zorlanıyor. Yeni hesaplama ile birlikte 6 aylık enflasyon tahminleri ortaya çıktı.  


Ekonomistlerin katılımıyla belirlenen anket sonuçları TÜİK sonuçları ile genel anlamda örtüşmektedir. Bu da bize SSK ve Bağ-Kur emeklisi, memurlar ve asgari ücretlilerin zam oranını ortaya koymaktadır. Peki, Temmuz ara zammı yüzde kaç olacak? En az memur, emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar? İşte tüm detaylar... 


ENFLASYON + REFAH PAYI: ARA ZAM  


Milyonlarca vatandaş ara zammın ne kadar olacağını sürekli olarak araştırırken Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ekonomist tahminleri le birlikte ortaya çıkan sonuçları araştırıyor. Vatandaşlar özellikle yüzde kaç oranında zam olacağını merak ederken bazı harcama ve bütçe planlamalarını da buna göre gerçekleştirebiliyorlar.  


Gelen 6 aylık enflasyon verisi tahminleri ile ilk 3 ayın 12,52 oranındaki enflasyonu birleştirildiği zaman ortaya 21,43 zam oranı çıkıyor. Şu an Nisan tahmini 2,65, Mayıs 2,46 ve Haziran enflasyon tahmini ise yüzde 2.61 oldu. Tahminler doğrultusunda SSK ve Bağkur’lu için gelecek ara zam miktarı 21,43 olarak ortaya çıktı. Bu durumda ise kök maaşlarda artış görülecek.  


REFAH PAYI EKLEMESİ  


Diğer yandan gelecek ara zam 3 Temmuz 2023 tarihinde kesinleşecek. TÜİK’ten 6 ayın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber bir de üzerine Ocak’ta gerçekleştiği gibi refah payı eklemesinin gerçekleşeceği belirtiliyor.  


Ocakta toplu sözleşme için yüzde 8 oranında bir yükseltme yapılmış. Buna enflasyon farkının eklenmesiyle 16,48 oranına artmıştı. 13,52 oranındaki refah payı katılınca Ocak ayında tam olarak yüzde 30 zam gerçekleşmişti.  


TOPLU SÖZLEŞME SENESİ 


2024 – 2025 toplu sözleşme zammı da Ağustos ayında yapılacak görüşmelerle beraber sonuçlanacak. 6 milyon kadar memur ve memur emeklisi vatandaşın büyük merakla beklediği sonuçlar Ağustos ayında tam anlamıyla alınmış olacak. 


ARA ZAMLA MAAŞLAR  


Ara zammın 3 Temmuz 2023 tarihinde kesinleşmesiyle beraber minimum maaş 7 bin 500 TL iken, artışlarla 15.543,04 TL’ye kadar aylık alınacak. 

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