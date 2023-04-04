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Bayramdan önce hesaplara yattı, kontrol edin! 1.000 TL zamlı yatıyor

Bayramdan önce hesaplara yattı, kontrol edin! 1.000 TL zamlı yatıyor! İşte Nisan ayı ödemelerine dair detaylar...

Bayramdan önce hesaplara yattı, kontrol edin! 1.000 TL zamlı yatıyor

Vatandaşların yararlandığı sosyal yardım ödemeleri her geçen gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştiriliyor. Zamlanan maaşlar ile birlikte bakanlık aynı zaman ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik yeni projeler de oluşturuyor. Şu an içinse vatandaşların gündeminde Evde Bakım Ödemeleri yer alıyor. Nisan ayı “Evde Bakım Maaşları yattı mı?” en çok merak edilen sorulardan oldu. Peki, Evde Bakım Maaşı nedir? Evde Bakım Maaşı kimlere verilir? Evde Bakım Maaşı şartları nelerdir? Evde Bakım Maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte Evde Bakım Maaşına dair tüm detaylar haberimizde.  


Evde Bakım Maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engelli bireyler için ayrılmış bir ödenektir. Bu ödenekten yararlanacak olan vatandaşların hesabına yapılacak Nisan 2023 Evde Bakım Maaşı ödemeleri ise 15 ila 31 Nisan aralığında hesaplarda olacaktır. Evde Bakım Maaşı ödemeleri 2022’de 3 bin 336 TL olarak yatırılırken, şimdi ise 1.000 TL zamlandı ve bu ay 4 bin 336 TL olarak hesaplara yatıyor. 


EVDE BAKIM MAAŞI NİSAN ÖDEMELERİ YATMAYA BAŞLADI MI? 


1.000 TL zam ile 2023 senesinde 4 bin 336 TL olarak yatan evde bakım maaşları genellikle ayın 15’inden itibaren sonuna kadar yatırılmaktadır. Şehirlere göre yatma zamanları değişiklik gösterebilmektedir.  
Evde bakım maaşı ödemesi alan vatandaşların bu sebeplerle 15 Nisan ile 31 Nisan arasında hesaplarını kontrol ediyor olmaları gerekmektedir.  


EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR? 


Evde bakım ödemelerinin yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. E-devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama” yazarak bakılabilmektedir.  


Diğer bir yol ise Ziraat Bankası üzerinden ödemelerini alanlar için 4737’ye SMS atarak yapılabilmektedir. BAKIYE yazarak numaraya göndermeniz yeterlidir.  

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