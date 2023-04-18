Bayramda nakit paraya ihtiyacı olanlara şeker gibi kampanya! Ziraat, Vakıf, Halkbank ve 2 banka açıkladı

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken bayram kredisi fırsatları da vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bayramda artan nakit ihtiyacına yanıt vermek üzere bankalardan da peş peşe yeni kampanyalar geldi. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve iki özel banka düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanlarını bayrama özel olarak sunacaklarını açıkladı. Bankaların düşük faizli kredi kampanyalarından faydalanmak isteyenler için yarın son gün. Bayram öncesi kredi almak istiyorsanız başvurunuzu hemen yapın. Düşük faizli bayram kredisi veren bankalar ve detaylar haberimizde…

Bayram öncesi acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalar kolları sıvadı. Bankalardan peş peşe düşük faizli kredi imkanları sunulmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım sürerken düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalarda yoğun bir şekilde aranıyor. Kamu bankaları ve özel bankaların bayram kredisi kampanyaları başladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank en düşük faiz oranı ile bayram kredisi veren bankaları olarak öne çıkarken özel bankalardan da Akbank ve İş Bankası'nın faiz oranları Bayrama özel olarak düştü. Peki, bayram kredisi faiz oranları ne kadar? Düşük faizli bayram kredisi veren bankalar ve başvuru şartları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR

Ramazan Bayramı öncesi nakite ihtiyacını banka kredisi kullanarak karşılamak isteyen birçok vatandaş düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar araştırması yapıyor. Son dönemlerde kamu bankalarının faiz oranları oldukça düştü. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bayrama özel çok uygun faiz oranları ile kredi sunuyor. 3 kamu bankasının bayram kredisi kampanyalarında faiz oranları 0.99 ile 1.29 arasında değişiyor. Bayram öncesi verilecek olan kredi imkanlarını değerlendirmek isteyenler vakit kaybetmesin Çünkü bayrama sadece 2 gün kaldı başvuru için çok kısa süre var.

Özel bankalar arasında yer alan Akbank'ta 1.69 faiz oranı ile bayram kredisi veriyor. Yeni müşterilerine özel nakit avans fırsatı da sunan Akbank, 36 aya Varan 50.000 TL krediyi çok uygun faiz oranı ile sizlerle buluşturuyor.

Düşük faizli ihtiyaç kredisi veren diğer bir özel banka ise Türkiye İş Bankası oldu. Bayram öncesi artan nakit ihtiyaçlarına destek olmak isteyen İş Bankası da en uygun faiz oranı ile kredi imkânlarını sizlerle buluşturuyor.

DÜŞÜK FAİZLİ BAYRAM KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bayram öncesi bankalardan düşük faizli bayram kredisi almak isteyenler için başvuru şartları açıklandı. 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bankalara girecekmiş ya da kara listede olan borcu bulunmamak aranan şartlar arasında yer alıyor. Bayram kredisi başvuruları bankaların şubelerinden ya da dijital bankacılık hizmetleri üzerinden kolayca yapılabiliyor. Eğer acil nakit ihtiyacınız varsa ve düşük faizli kredi kullanarak bu ihtiyaçları karşılamak istiyorsanız bayrama özel sunulan Kredi fırsatlarını kaçırmayın.