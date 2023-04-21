Bayramda indirimli akaryakıt fiyatları! Depo fullemek isteyen bayram bitmeden koşsun!

Ramazan Bayramı’nın 1. gününden sürücüler için müjdeli haber geldi. Bugünden itibaren milyonlarca aracın deposu bayramda fullenecek. Bol bol aile, akraba, eş dost ziyareti yapılan Ramazan Bayramı’nda vatandaşlara benzin, motorin ve LPG’de büyük indirimler geldi.



Ramazan Bayramı’na girilen ilk günde hemen istasyonlardan depolar azaldıkça fullemekte yarar var. Zira bu müjdeli haber gelmişken, arkadan bir zam yaşanmadan vatandaşlar depolarını fulleyerek rahatlıkla tüm bayram ziyaretleri ile gezmelerini gerçekleştirerek tatilin de tadını çıkarabilirler. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıt indirimi ne kadar yapıldı? 21 Nisan benzin, motorin, LPG fiyatı nedir? İşte ayrıntılar...



AKARYAKIT BAYRAMDA İNDİRİMLİ DOLACAK



Ramazan Bayramı’nda benzin, motorin ve LPG’li araç kullananlara güzel bir haber verildi. Açıklama ile birlikte akaryakıt fiyatlarında 1,21 TL ve 0,91 TL indirim gerçekleşeceği bildirildi. Aracı olan vatandaşlar için litre başına bakıldığında indirim özellikle anlamlı oluyor. Depoları fullemek adına indirim zamanlarını değerlendirmek arka arkaya gelen zamlardan sonra fazlasıyla avantajlı geliyor. Dizel araç sahipleri ile benzinli araç sahipleri için yapılan indirim de açıklandı. İndirimlerin özellikle ana kaynağı ise döviz kuru değişikliklerine bağlı petrol fiyatları oldu.



Gelen Brent petrol fiyatındaki düşüşle birlikte benzin, motorin için hem indirim hem de zam haberleri gündemi kaplarken 21 Nisan 2023 benzin fiyatlarına 1,21 TL, motorin içinse 0,91 TL indirim gerçekleştirildi.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM



Gelen indirimle birlikte 21 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları güncellendi. İstanbul için güncel akaryakıt fiyatı benzinde 22,46 TL litre başına ortalama fiyat olurken, motorin de ise 21,09 TL oldu. Geriye bakıldığı zaman petrol fiyatlarında arka arkaya 3 kere azalma sadece son 4 gün içinde gerçekleşti.



Brent petrolün varil fiyatında 19 Nisan tarihinde yüzde 2 oranında bir düşüşten sonra ertesi gün yüzde 1 daha indiği görüldü. 83 dolar altına inen petrol fiyatından sonra ise ABD, FED Bej Kitap raporunu açıkladı ve açıklanan raporla beraber ekonomideki durgunluk ortaya kondu. Enerji talebine dair durum olumsuz gözükürken tam tersi dolardaki artışın emtiaları kötü etkilediği görüldü.