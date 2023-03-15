Bayrama sayılı gün kalırken ikramiyeler yolda! Ödemeler hesaplara o tarihlerde geçecek!

Senede 2 kere olmak üzere emekli olan vatandaşların hesaplarına yatırılan ikramiyeler için gün sayılıyor. Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kalırken emekliler bayram ikramiyesinin netleşmesini bekliyor. 2023 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Araştırmaları bol bol yapılırken tarihler de netleşiyor. İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi tarihleri detayları...



Emekli vatandaşların günümüzdeki enflasyondan daha fazla etkilendiği şu dönemlerde milyonlarcası ikramiyelerin yolunu gözlüyor. Biraz olsun bayram zamanlarında rahat bir nefes almalarını sağlayacak olan emekli ikramiyeleri sene de iki kere yapılıyor. Yüzde 30 zammın gelmesiyle birlikte “2023 emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı?” sorusu da gündeme geldi. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı?



Emekli bayram ikramiyesini kimler alacak?



Yılda iki kere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilerin hesabına geçen ikramiyeden 3 Mart 2023 itibariyle hak kazanan EYT’liler de yararlanabilecek. Ancak bunun için başvuru yapmış olmaları ve emekliliklerini edinmiş olmaları gerekmektedir. Mart ayında başvuru yapan emekliler için ödemeler gerçekleştirilecek.



2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?



Emekli bayram ikramiyesi 2023 yılında ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği cevap bu. Geçen senelerde bayramdan bir hafta önce yatan ikramiyelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yine bu şekilde yatırılması bekleniyor. Yani 2023 emekli bayram ikramiyesi yatma tarihi 13 Nisan olarak bekleniyor.



2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?



Geçen sene 1.100 TL olan ödemelerin 2023 yılında gelen yüzde 30 zam ve enflasyon oranlarının göz önünde bulundurularak zamlanması bekleniyor. Ancak henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.