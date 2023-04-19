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Bayram öncesi müjde! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı erken emeklilik mümkün! 50 yaşa gelmeden

Bayram öncesi müjde! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olan vatandaşlara erken emeklilik için haber geldi. 50 yaştan önce emekliliğe dair detaylar haberimizde...

Bayram öncesi müjde! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı erken emeklilik mümkün! 50 yaşa gelmeden

Türkiye’deki milyonlarca emeklilik bekleyen vatandaşın bir kısmı yasalaşan EYT düzenlemesinden faydalandı. 5 milyon kadar vatandaş EYT’den yararlanırken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olmayanlar için emeklilik konusu merak ediliyor. Ucundan kaçıranlar özellikle EYT’yi yakalayamadığı için üzgünken yeni müjdeler geliyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? EYT kapsamına giremeyenler nasıl erken emekli olabilir? İşte ayrıntılar... 


EYT yasa kapsamına alınır alınmaz 1,6 milyon vatandaş hemen başvurulara başladı. 31 Mart’a kadar EYT kapsamında olup da başvurusunu yapanlar 1 Nisan itibariyle maaşlarını alıyor. Nisan ayında 1,6 milyon emeklinin maaşları yatarken diğer emekliliği bekleyenler için durumun akıbeti merak konusu. Bir kısım ilk maaşlarını, maaş farklarını, ikramiyelerini ve promosyonlarını alırken diğer bir kısım ise EYT başvurusu bekliyor. Peki, kısmi emeklilik nasıl yapılır? Kısmi emeklilik için şartlar nelerdir? 


BORÇLANMAYLA EMEKLİLİK FORMÜLÜ 


Kadınlar için borçlanma yöntemi ile emeklilik müjdesi verildi. Buna göre kadınlar yaptıkları hem doğum için 2 sene olmakla birlikte 3 çocuk için 6 yıl erken emekli olabilecek. Bu sayede prim gününden indirim alacak kadınlar için emeklilik erkenden sağlanabilecek.  


Erkek çalışan için borçlanmada askerlik faktörü devreye giriyor. Bu şekilde emeklilik haklarını bir an önce elde etmek isteyen erkekler en azından 6 ay daha erken kavuşabilecekler. Geriye dönük 6 aylık borçlanma ile EYT kapsamında emekli olabilecekler. 


ERKEN EMEKLİLİK NEDİR? 


Erken emeklilik 2008 sonrası alınan yaş sınırlamasından önce emekli olabilme durumuna verilen isimdir. Son olarak emeklilik yaşı ise 65 olarak belirlenmiştir. Eğer 65 yaş şartı sağlanmamış, ancak iş kaybı, sağlık sorunu veya diğer buna benzer sebeplerden kaynaklı bir problem söz konusu ise erken emeklilik sağlanabilir.  


Ülkemizde 1999 senesinde 4447 sayılı Kanun çerçevesinde emeklilik hakkı tanımlanmıştır. Buna göre ise yaş şartını sağlayamayan, ancak uzun süredir prim ödeyen vatandaşlara emeklilik hakkı verilmiştir. Günümüzde EYT tartışmasında ise prim ödeme süresi dolmadan yaş sebebiyle emekliliğini elde edemeyen vatandaşlar için emeklilik sağlanmıştır. 

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