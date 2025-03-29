Bayram öncesi işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği yattı mı?

Mali açıdan bayrama hazırlanan çalışanlar, emekliler ve sosyal yardım alan vatandaşlar, son gelişmeleri ve ödeme detaylarını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen müjdeli açıklamalara göre, bazı ödemelerin bayram öncesinde erken yapılacağı duyuruldu.
Erken Ödeme Müjdesi: İşsizlik Maaşı ve Sosyal Destek Ödemeleri
Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları doğrultusunda, bayram öncesinde erken ödenecek kalemler şunlar:
İşsizlik Maaşı
Kısa Çalışma Ödeneği
Yarım Çalışma Ödeneği
Ücret Garanti Fonu Ödemeleri
Emekli Maaşları ve İkramiye Ödemeleri: Detaylı Takvim
Emekli vatandaşlar için ödeme süreçlerinde de bazı güncellemeler yapıldı:
Bağ-Kur Emeklileri:
Bayram ikramiyesi ödeme tarihi: 27 Mart
Maaş ödeme periyodu: 25-28 Mart arası
Aylık maaş alma dönemi: Her ayın 25-28’i arasında
Emekli Sandığı Emeklileri:
Bayram ikramiyesi ödeme tarihi: 28 Mart
Maaş ödeme periyodu: Belirlenen dönemler çerçevesinde
SSK Emeklileri:
Maaş ödeme dönemi: Her ayın 17-26’sı arasında
Mevcut durumda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor
Emekli bayram ikramiyesi miktarında yapılan güncelleme ile 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesi, TBMM’de onaylanan teklifin ardından dikkat çekici bir artış olarak kayda geçti.