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Bayram öncesi işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği yattı mı?

Ramazan Bayramı’na bir gün kala milyonlarca vatandaşın gözü maaş ve ikramiye ödemelerinde.

Bayram öncesi işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği yattı mı?

Mali açıdan bayrama hazırlanan çalışanlar, emekliler ve sosyal yardım alan vatandaşlar, son gelişmeleri ve ödeme detaylarını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen müjdeli açıklamalara göre, bazı ödemelerin bayram öncesinde erken yapılacağı duyuruldu.

Erken Ödeme Müjdesi: İşsizlik Maaşı ve Sosyal Destek Ödemeleri

Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları doğrultusunda, bayram öncesinde erken ödenecek kalemler şunlar:

İşsizlik Maaşı

Kısa Çalışma Ödeneği

Yarım Çalışma Ödeneği

Ücret Garanti Fonu Ödemeleri

Emekli Maaşları ve İkramiye Ödemeleri: Detaylı Takvim

Emekli vatandaşlar için ödeme süreçlerinde de bazı güncellemeler yapıldı:

Bağ-Kur Emeklileri:

Bayram ikramiyesi ödeme tarihi: 27 Mart

Maaş ödeme periyodu: 25-28 Mart arası

Aylık maaş alma dönemi: Her ayın 25-28’i arasında

Emekli Sandığı Emeklileri:

Bayram ikramiyesi ödeme tarihi: 28 Mart
Maaş ödeme periyodu: Belirlenen dönemler çerçevesinde

SSK Emeklileri:

Maaş ödeme dönemi: Her ayın 17-26’sı arasında
Mevcut durumda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor

Emekli bayram ikramiyesi miktarında yapılan güncelleme ile 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesi, TBMM’de onaylanan teklifin ardından dikkat çekici bir artış olarak kayda geçti.

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