Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine PTT'den 2.750 destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi herkese 2750 TL'lik bayram yardımı sağlıyor. PTT'den T.C kimlik no ile ödemeler yapılıyor. 18 yaşından büyük herkes bayram yardımı almak için aile Bakanlığı'na başvuru yapabiliyor. Ancak bayrama kısa bir süre kala başvuru içinde son günlere girildi. Hala yardım için başvuru yapmayanlar e-devlet'ten form doldurarak 2 gün içinde başvurularını yapabilir. Peki, Aile Bakanlığı bayram öncesi destek ödemesi şartları neler? Kimler Aile Bakanlığından yardım alabilir?

Sosyal yardım ve destek parası ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı duyuru ile birçok destek ve yardım ödemesinin erkene çekildiğini duyurdu. Bakanlıktan sağlanan çok sayıda sosyal yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Evde bakım maaşı, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, aile yardımı gibi ödemelerin tamamı Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatıyor. Aile Bakanlığı bu defa fatura yardımı için duyuru yaptı. Ramazan Bayramı öncesi 2.750 TL fatura yardımı ödemeleri de hesaplara geçecek. Hala yardım almayanlar için başvurular başladı. e-Devletten başvuru yaparak 2750 TL fatura desteğini bayram öncesi alabilirsiniz. Bayram öncesi fatura yardımı almak isteyenler için başvuru şartları açıklandı.

HER HANEYE FATURA YARDIMI ULAŞIYOR

Aile Bakanlığı fatura yardımı imkanı her aileye sağlanıyor. Ancak gelir durumu düşük olan aileler ön planda bulunuyor. Hane içinde geliri asgari ücretin üçte birinden az olan ailelere verilen bu yardıma başvuru işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor. TC kimlik no ve şifre ile e-devlet giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan fatura yardımı için başvuru yapabilirsiniz. Fatura yardımı elektrik faturası ve doğalgaz faturası yardımı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Elektrik faturası yardımı 260 TL'ye kadar çıkarken doğal gaz yardımı olarak 2.500 TL'lik ödeme yapılıyor.

BAYRAM ÖNCESİ ÖDEMELER HESAPLARA GEÇECEK

Fatura yardımı başvurusu yapanlar Bayram öncesinde PTT hesaplarından ödemelerini alabilecek. Başvurunuz onaylandıktan sonra T.C kimlik kartınız ve adınızın soyadınızın yazdığı faturanızla birlikte PTT şubelerine giderek ödemenizi alabilirsiniz. Toplamda 2750 TL'lik fatura yardımı bir anlamda ihtiyaç sahibi kişiler için bayram yardımı gibi gelecek. Ancak başvuru için çok geç kalmayın Çünkü sadece 2 günlük süreniz var. Arife günü mesai bitiminden Önce PTT şubelerinden yardım parasını alabilirsiniz.